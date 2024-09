Helô Pinheiro volta a celebrar os 81 anos: ‘Me sinto uma moleca’

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora e ex-modelo Helô Pinheiro conta que comemorou novamente os 81 anos, ao lado de amigos, nesta quarta-feira, 4

Helô Pinheiro completou 81 anos em julho e comemorou a data ao lado da família, em um resort no interior de São Paulo. A nova idade da empresária, apresentadora e ex-modelo foi novamente celebrada nesta quarta-feira, 4. Mas desta vez, em um badalado restaurante francês, no bairro Jardim Paulista, na companhia de amigos e das filhas. Em entrevista à CARAS Brasil, a eterna Garota de Ipanema confessa que ama festejar o dia especial e entrega nova fase: "Me sinto uma moleca".

A mãe da apresentadora Ticiane Pinheiro (48) dá lição de entusiasmo. “É maravilhoso, porque estar com essa idade e com saúde e energia, posso me sentir uma moleca”, diz ela. “Penso que algumas coisas poderiam ser diferentes, mas sou grata a Deus por tudo que conquistei com meu trabalho e minha determinação”, emenda.

Helô também garante que não se preocupa em envelhecer. “Envelhecer tem sido natural para mim, pois ter o título de garota já ajuda (risos); mas as pessoas dizem que eu as inspiro, então é porque ainda estou bem”, avalia a ex-modelo, que ainda fala sobre etarismo. “Acredito que na TV dão mais atenção aos jovens e, com isso, sinto que há algum preconceito”, salienta.

Para finalizar, Helô conta como foi o dia. “Muito especial! Dia de confraternização com as amigas do coração. Amigas são como pérolas preciosas, que cultivamos com o carinho que merecem. Hoje, festejo com elas a vida", filosofa. "E tive o privilégio de poder comemorar em um maravilhoso restaurante francês que amo, que é o Les Deux Magot. Viva a vida!”, completa.