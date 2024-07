Hariany gera polêmica ao trocar de roupa na rua em Londres: ‘Que mico’

Pode isso? Hariany divide opiniões entre seguidores ao ser vista trocando de roupa em uma rua movimentada de Londres; assista ao vídeo

No último domingo, 21, Hariany Almeida causou polêmica ao publicar um vídeo em que aparece trocando de roupa em uma rua movimentada de Londres, na Inglaterra. Acontece que o que deveria ser um vídeo de 'arrume-se comigo', acabou dividindo opiniões entre seus seguidores, e muitos consideraram a atitude da influenciadora um verdadeiro 'mico'.

Através de seu perfil no Instagram, a nora do cantor sertanjo Leonardo publicou um vídeo seguindo uma 'trend'. No registro, a influenciadora digital abriu sua mala no meio da calçada e trocou de roupa em plena rua. Por estar em público, ela usou um short por baixo e escolheu algumas peças estratégicas para evitar se expor demais.

Enquanto trocava um vestido por uma saia e camiseta, completando o look com tênis e com direito a muitas caras e bocas, Hariany chamou a atenção das pessoas ao redor, que reagiam com expressões horrorizadas ou dando risadas. Na legenda da publicação, a namorada do cantor Matheus Vargas se divertiu com as reações que gerou.

“Juninho play está indo longe demais com esses GWRM (Get Ready With Me| Arrume-se comigo). Vocês teriam coragem?”, ela perguntou aos seguidores, que dividiram opiniões nos comentários. Enquanto alguns fãs aplaudiram a coragem da influenciadora digital, outros questionaram e até criticaram esse tipo de conteúdo.

“Que mico! O brasileiro sai do seu habitat para fazer essa asneira em outro país”, disse uma seguidora. “Gente, pelo amor de Deus pra que isso? As pessoas passaram dos limites”, disse outra. “Você tem habilidade, né? Esteve confinada. Eu ia pagar peitinho, tropeçar na roupa, seria um caos”, outra seguidora relembrou o confinamento de Hary no BBB.

Vale lembrar que Hariany ganhou fama ao participar do Big Brother Brasil, onde foi uma das favoritas do público, mas acabou sendo expulsa. Em seguida, ela participou do reality show 'A Fazenda', da Record, e conquistou o segundo lugar. Atualmente, trabalha com redes sociais e é a mais nova integrante da família de Leonardo, pois namora um de seus filhos, Matheus Vargas.

