Hariany Almeida é sincera ao falar sobre Virginia: 'Não somos próximas'

Ao ser questionada sobre relação com Virginia Fonseca, Hariany Almeida é sincera e declara que não é próxima da cunhada; veja o que ela disse

Noras de Leonardo, Hariany Almeida e Virginia Fonseca causam curiosidade sobre a relação que teriam longe das câmeras da rede social. Ao ser questionada sobre o assunto, a ex-BBB, que namora Matheus Vargas, meio irmão de Zé Felipe, foi sincera e declarou que não falará mais sobre isso.

Em entrevista ao Gshow, a influenciadora, que ainda participou de A Fazenda, contou que tem admiração pela empresária, mas que elas não são próximas. Hariany Almeida deixou claro que elas não têm nenhum atrito, como é suposto por muita gente.

“É a primeira vez que falo sobre isso e espero que seja a última. Admiro a Virgínia como profissional, mas não temos muito contato, não somos próximas, então não existe nenhuma rixa conforme divulgado em alguns veículos, até porque não existe proximidade. Desejo sucesso a ela por ser uma grande influenciadora, mas não temos nenhuma ligação e não houve nenhum fato que desenvolvesse isso, não nos encontramos muito até por conflito de agendas, vida corrida e tá tudo bem. Isso é natural”, declarou ela ao Gshow.

É bom lembrar que, com frequência, até Poliana Rocha é questionada sobre a namorada de seu enteado. Recentemente, a esposa do sertanejo respondeu se estaria brigada com Hariany Almeida. Provando boa relação, a loira surgiu com um biquíni da ex-BBB.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hariany Almeida (@hariany)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Hariany Almeida revela como é relação com Poliana Rocha

Hariany Almeida abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram e sanou algumas curiosidades dos seguidores. Questionada sobre a relação com Poliana Rocha, madrasta de Matheus Vargas e mulher do cantor Leonardo, a influenciadora compartilhou uma foto com a empresária e não poupou elogios à sogra de Virginia Fonseca.

"Aproveitando que ela tá aqui do meu ladinho... Muito boa, Poli já virou minha conselheira kkk é uma fofa, gente. Vocês sempre mandam mensagens dizendo que ela é um ser de luz, e realmente é... é sempre muito leve estar perto dela", afirmou a ex-BBB.