Gusttavo Lima mostra celular quebrado: 'Vai continuar assim'

O cantor Gusttavo Lima mostrou em suas redes sociais o seu celular todo quebrado e afirmou que o aparelho continuará assim por um tempo

Em suas redes sociais, Gusttavo Lima sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 45 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 22, o cantor mostrou que é gente como a gente. Em seu Instagram Stories, o artista fez questão de filmar o seu celular, que está quebrado.

No entanto, o famoso afirmou que não pretende trocar o aparelho tão já porque o importante é estar funcionando. "Vou mostrar para o pessoal como está meu telefone atual. Olha isso aqui. Eu não tenho tempo para trocar. Esse negócio gasta um dia para fazer, para trocar um para o outro, como é que faz? E vai continuar assim, não tenho tempo para esse negócio de telefone novo. Tem que funcionar, não tem esse negócio de telefone 16, 17, 20, 50, 80 ... Isso aí é para bobo. Ele tem que funcionar", disse ele.

Família

A atriz Andressa Suita encantou os seguidores ao compartilhar novas fotos em família em Miami. Em seu perfil oficial no Instagram, a famosa abriu um álbum de registros especiais ao lado do marido, o cantor Gusttavo Lima, e os dois filhos do casal, Gabriel e Samuel.

Andressa desembarcou nos Estados Unidos com os herdeiros para acompanhar de perto uma das apresentações de Gusttavo, que está fazendo a Tour USA, no local. Nas imagens, a esposa do artista sertanejo posou deslumbrante com um vestido longo na cor preta.

Em um dos cliques, esbanjando beleza e simpatia, a família aparece reunida sentada em um sofá da residência. "Miami, eu senti sua falta", escreveu Andressa Suita na legenda da publicação.

Encantados com os registros, diversos internautas deixaram elogios ao casal e aos filhos nos comentários. "Qual deve ser a sensação de carregar a beleza do mundo todo nas costas, dona Andressa?", questionou uma seguidora. "Que família espetacular", disse outra. "Que deusa! Sempre entregando tudo nos looks", apontou uma terceira.

A grande semelhança entre os herdeiros do casal também não passou despercebida. "Não consigo saber quem é Gabriel ou Samuel, mas um está fotocópia do pai e outro da mãe. Resumindo, todos lindos!", escreveu uma admiradora.

