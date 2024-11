Guilherme Pintto sobre a carreira de escritor: ‘Consegui olhar para a minha própria história’

Em entrevista à TV CARAS, o escritor Guilherme Pintto conta como sua infância de violência doméstica o levou a escrever livros sobre amor-próprio

O escritor e comunicador Guilherme Pintto (30), que se tornou autor best-seller com seu primeiro livro, Seja o Amor da Sua Vida, abriu o coração, em entrevista à TV CARAS, ao falar de seu passado. Em suas obras, o gaúcho se baseia em sua própria história: um garoto que, aos 14 anos, salvou a mãe e a si mesmo da violência doméstica e transformou toda dor em amor, superando um trauma com a necessidade de descobrir e se nutrir de amor-próprio. "Consegui olhar para a minha própria história", reflete.

Guilherme revela que sofreu violência doméstica dos 6 aos 14 anos. “Essa história – apesar da gente conversar muito sobre isso. E a gente sabe que não é apenas a minha história – nasceu no contexto de violência doméstica, mais ou menos por volta dos 6 até os 14 anos, em uma etapa da vida superimportante, quando a gente pensa no desenvolvimento da nossa autoestima, da nossa identidade (...) E aí foi uma bronca para tentar recuperar essa de ‘como posso me amar?’, em meio a um contexto tão difícil, nessa etapa que a gente sabe que é tão importante”, salienta.

E ser escritor sempre foi o maior sonho do gaúcho. “A minha mãe acabou me alfabetizando em casa. Então, com 6 anos, eu já entrei na escola sabendo ler. E a escrita, eu brinco, ela foi um recurso terapêutico. Hoje, mais velho, a gente já compreende algumas coisas. E aí, penso que a escrita veio nesse lugar; e para eu conseguir também olhar para a minha própria história, para eu conseguir contar algumas coisas que eu não tinha oportunidade. Depois, na adolescência, que a gente começa a se apaixonar, a gente quer contar algumas histórias (...)”, diz.

“Então, a escrita sempre me acompanhou. E ser escritor sempre foi um sonho. Quando lancei o canal, se não me engano em 2014, a proposta sempre foi: deixa eu construir uma audiência aqui e contar a minha história para as pessoas, porque o meu sonho, um dia, é publicar um livro numa grande editora. E acabou acontecendo”, emenda Guilherme, que também é autor dos livros Como me Tornei o Amor da Minha Vida, O Óbvio Também Precisa Ser Dito e Quase Dei Mas Não Deu; todos publicados pela editora Planeta.

Sobre projetos futuros, o comunicador adianta que, no ano que vem, segue com força total com as palestras, espetáculo, uma série para podcast que tem a ver com um novo livro também, que promete surpreender. "As gravações (do podcast) começam esse ano e o lançamento é no ano que vem, em uma plataforma gigante que a gente tem aqui no Brasil", fala.

ASSISTA A ENTREVISTA COMPLETA NO CANAL DA CARAS BRASIL: