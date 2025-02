A cantora Gretchen reage após a amiga, a atriz Paolla Oliveira ser chamada de "gordinha" e afirma que a artista é a sua "inspiração"

Neste sábado, 1, a cantora Gretchen, de 65 anos, decidiu reagir aos ataques direcionados ao corpo da atriz Paolla Oliveira, de 42, e defender a amiga por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram. Na ocasião, a famosa enalteceu a colega ao rebater alguns comentários de internautas a chamando de "gordinha".

“Paolla Oliveira é maravilhosa, é a verdadeira beleza brasileira. A gente tem que parar com esse novo formato de mulher magérrima […] Paolla é uma mulher grande, minha inspiração. Quero ficar bunduda como ela, pernuda como ela e ser linda como ela”, começou.

“Se for gordinha, qual é o problema? Eu tenho paixão pela Thais Carla, acho ela linda. Dança muito, faz exercícios. Cada um tem seu corpo e seu jeito de ser, e a gente não tem que ficar julgando ninguém”, disse. E na legenda da publicação, escreveu: "Representação da verdadeira brasileira. Minha inspiração. Você é tudo o que a maioria das mulheres precisaria ser. Autêntica”.

Na seção de comentários, os seguidores da cantora reagiram: "Falou tudo, esse povo tem inveja da beleza dela”, disse uma, outra acrescentou: “Paolla Oliveira simplesmente linda, mulherão”, pontou. “Vocês duas são inspiração”, escreveu uma terceira.

Confira, abaixo, o vídeo gravado e publicado por Gretchen:

Paolla reage aos comentários sobre o seu corpo

Em 2024, Paolla se pronunciou sobre os ataques massivos ao seu corpo em entrevista concedida ao Fantástico, da TV Globo. Na ocasião, a atriz afirmou que passou a encarar as críticas com um olhar mais afastado e se sente corajosa para respondê-las.

“Você imagina, me arrumar, me achar linda, fazer uma roupa maravilhosa, e você vai para o ensaio. Chego no ensaio, você é gongada, você é massacrada, criticada, você não quer voltar. Eu não estava me sentindo daquele jeito, estava me sentido bem, feliz”, declarou.

Paolla diz que recentemente tem recebido mais críticas de homens, mas que os comentários feitos por mulheres chamam mais sua atenção.

“Não sou eu que vou apontá-las. Talvez eu vá fazer outros vídeos para falar: ‘Sai daí, boba. Para de fazer isso, não descredibiliza o movimento de uma outra mulher’. Ela está passando talvez a mesma coisa que você já passou. Por mais que você não enxergue, se você olhar direitinho, está todo mundo ali muito pertinho, sendo julgada, sendo apontada, sendo objetificada, sendo diminuída”, declarou na época.

Embora hoje saiba lidar com o teor dos comentários, Paolla conta que nem sempre foi assim: “Já me maltratou muito, não queria ver. Eu tinha ataque cardíaco, suava de nervoso de ver uma foto horrível, de ver um braço ‘coisado’ que não era o que tinha que ser.”

