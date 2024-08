Lorena Maria revela perrengue com o look para aniversário de MC Daniel: 'Deu ruim'

Na festa de aniversário do namorado, o MC Daniel, Lorena Maria revelou aos seguidores um imprevisto que teve com a roupa que usaria no evento

Lorena Maria contou aos seguidores o perrengue pelo qual passou na noite da última terça-feira (27), durante o aniversário de 26 anos do namorado, o MC Daniel, que promoveu um festão no Rio de Janeiro para marcar da data. Na ocasião, a influenciadora e empresária havia encomendado um traje especial, mas foi deixada na mão de última hora, o que a deixou frustrada.

"Mulher, cadê você? Quero ver o look da gata hoje!", escreveu um seguidor de Lorena, que estava curioso sobre o motivo do sumiço da influencer durante a festa. Em seguida, a namorada de Daniel desabafou:

"Nem vai ter feed de look. Minha roupa deu ruim, porque a pessoas que estava fazendo nunca mais me respondeu e eu não consegui resolver de última hora. Estou com um look do meu acervo mesmo", lamentou Lorena.

Em seguida, ela exibiu aos seguidores o look escolhido por ela como um improviso. Lorena vestiu um vestido verde e brilhante, justo ao corpo e com as costas nuas. Como acessório, a influenciadora usou uma gargantilha e um brinco de pérolas.

Lorena Maria fala de perrengue com roupa (Foto: Reprodução/instagram)

Além disso, a artista mostrou que caprichou também na maquiagem, investindo em lentes de contato mais claras para dar um destaque a mais aos olhos.

Lorena reflete sobre principais mudanças durante a gravidez

A empresária está à espera do primeiro filho com MC Daniel e contou aos seguidores que sentiu algumas mudanças em relação à aparência física e à personalidade. Segundo ela, desde o início da gravidez, ela se mostrou menos tolerante à presença de homens e sentiu aumento em algumas partes do corpo:

"Falam que é porque sou mãe de menino, mas, mulher, eu estou com ranço de homem. Qualquer um que passa me estressa. Não sei porquê. Não é que eles não mereçam, mas, do nada, querer dar um soco em alguém?", brincou Lorena.