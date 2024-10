Grávida do segundo filho, Sabrina Sato relata ansiedade para realizar sonho no Carnaval

Grávida de Nicolas Prattes, Sabrina Sato confessou entusiasmo para realização de sonho no Carnaval 2025: "Sonhando com esse momento"

Nesta quarta-feira, 23, Sabrina Sato usou as redes sociais para conversar um pouquinho com os fãs. Mãe de Zoe e grávida do primeiro filho com Nicolas Prattes, a apresentadora confessou que está ansiosa para realizar um sonho no Carnaval 2025.

"Vai ser lindo te ver desfilar com barrigão", disse uma seguidora na caixinha de perguntas do Instagram. "Sonhando com esse momento com minha Unidos de Vila Isabel e Gaviões da Fiel", declarou Sabrina, acrescentando à publicação um vídeo dela sambando na avenida.

Vale lembrar que, de acordo com informações do portal GShow, Sabrina vai marcar presença com barrigão na Sapucaí e no Anhembi. Ela é Rainha da Gaviões da Fiel, em São Paulo, e da Vila Isabel, no Rio de Janeiro e está com dois meses de gestação. "Ela segue normalmente. Vila e Gaviões. Será Rainha gravidinha", disse a assessoria da apresentadora.

E a Vila Isabel também confirmou que Sabrina segue à frente da bateria. "Sabrina continua normalmente como rainha", garantiu a assessoria.

Como Sabrina Sato anunciou a gravidez quando esperava por Zoe?

No último dia 16, a apresentadora Sabrina Sato anunciou que está grávida pela segunda vez. Ela já é mãe de Zoe, de 5 anos, fruto do antigo relacionamento com Duda Nagle. Agora, ela espera o nascimento do seu segundo bebê, que é fruto do noivado com o ator Nicolas Prattes. Que tal relembrar como ela anunciou a primeira gravidez em 2018?

Sabrina e Duda anunciaram a espera pela primeira filha em abril de 2018. Em um post no Instagram, os dois compartilharam um vídeo com imagens carinhosas e ela compartilhou a mensagem sobre a alegria de se tornar mãe.

"Eu sempre sonhei com esse momento, mas agora o sonho passou a ser realidade... E que responsabilidade! Daqui a aproximadamente 210 dias a gente vai se ver pela primeira vez, mas até lá, estaremos bem juntinhos nessa jornada, num mix de sentimentos onde o resultado é muito amor. Vou ver você crescendo, te proteger e vibrar com seus chutinhos... Papai e mamãe já te amam mais que tudo", disse ela na época.

Reveja o vídeo:

