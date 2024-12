Grávida do primeiro filho, Lorena Maria recebe almoço especial de MC Daniel

Lorena Maria foi surpreendida com almoço na cama por MC Daniel, seu namorado e pai do primeiro filho da influenciadora; veja os detalhes

Após marcar presença na comemoração de 50 milhões de seguidores de Virginia Fonseca na última quarta-feira, 19, Lorena Maria foi surpreendida com um almoço na cama na companhia do namorado, MC Daniel. O casal está à espera do primeiro filho, que ainda não teve o nome divulgado ao público.

Por meio dos stories no Instagram, Lorena e Daniel publicaram alguns registros do momento especial. "Almocinho na cama, ô glória", disse o cantor.

Veja os registros:

Lorena Maria recebe almoço especial. Foto: Reprodução/Instagram

Lorena Maria recebe almoço especial. Foto: Reprodução/Instagram

Lorena Maria recebe almoço especial. Foto: Reprodução/Instagram

Lorena Maria desabafa sobre falta de espaço em voo e rebate crítica

Em suas redes sociais, Lorena Maria sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. A digital influencer está na reta final da gestação. Ela espera um menino, que ainda não teve o nome revelado e é fruto do seu relacionamento com Mc Daniel.

Na última quinta-feira, 12, a famosa usou seu Instagram Stories para reclamar sobre a falta de espaço em um voo. "Coloco meu braço aonde? Ou eles sentam com a perna super aberta e você não consegue se mexer ou colocam os dois braços nos negócios onde um é seu", desabafou ela.

Lorena até conseguiu mudar de lugar, mas começou a se incomodar com o cheiro de um passageiro ao seu lado, já que a gestação aumentou sua sensibilidade. "Não era um cheiro ruim, mas cheiro de homem, sabe? Aquele cheiro natural da pele. A primeira coisa que enjoei foi isso: cheiro de homem", disse ela.

A famosa ainda foi criticada por uma internauta. "Que frescura, hein, colega? Compra um avião, querida", disse a seguidora. "Se você paga pelo seu assento, você tem direito ao espaço. Mas, então tá! Vou comprar um avião", respondeu Lorena.

