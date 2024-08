Lorena Maria faz pose e deixa barriguinha da gravidez em evidência

Lorena Maria, que está grávida de Mc Daniel, postou uma foto em que aparece toda produzida e fez questão de deixar a barriguinha em evidência

Ao que parece, Lorena Maria está completamente radiante com a gravidez. A influenciadora digital espera o primeiro filho, fruto do relacionamento com Mc Daniel.

Nesta quarta-feira, 21, Lorena compartilhou em seu Instagram Stories uma foto em que aparece fazendo pose com um vestido bem justinho.

A peça de roupa evidenciou ainda mais a barriguinha já saliente da gestação. "Beleza e poder", escreveu a mais nova mamãe do pedaço na legenda.

Desabafo

À espera de seu primeiro filho com MC Daniel, Lorena Maria desabafou sobre os ataques que tem recebido desde que anunciou sua gravidez. Em suas redes sociais, a influenciadora digital e empresária revelou que tem sido alvo de comentários preconceituosos e ressaltou que o racismo é crime, pedindo que a justiça intervenha.

Nos stories do Instagram, Lorena compartilhou algumas das mensagens ofensivas que tem recebido, muitas delas de cunho racista. Após expor os ataques, ela desabafou sobre a situação e não poupou palavras para expressar sua indignação: “Vocês ficam felizes quando alguém se mata por causa dos ataques de vocês, né?”, iniciou.

“Vocês tem um lugar reservado no inferno, tenham certeza disso!”, Lorena, que deu a entender que pretende tomar medidas legais contra os ataques, apesar de lamentar a ineficiência da justiça: “Racismo é crime! E só vai ter jeito quando racistas forem presos. Enquanto a justiça não funcionar contra o racismo, ele vai permanecer, maltratar, matar e destruir”, disse.

Na sequência, a namorada do 'falcão do funk' destacou que está tentando evitar ler as mensagens, mas, mesmo assim, algumas acabam chegando até ela: “Não estou procurando, não estou lendo, excluí o Twitter, tirei comentários. Mas vocês sabem que tem mensagem que chega e você apenas abre, mesmo que sem querer”, desabafou.

Por fim, Lorena lamentou a situação e afirmou que confia na justiça divina: “Todas vão pagar e não vai ser eu que vou fazer. Ferem a mim, ferem a Deus, ferem uma mulher grávida, ferem a Deus sete vezes”, disse a empresária, que passou a receber os ataques depois que anunciou sua primeira gestação com o cantor de funk, MC Daniel.