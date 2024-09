Em nova fase desde a separação de Belo, Gracyanne Barbosa refletiu sobre arrependimento de atitudes do passado e importância de aprender com os erros

Nesta quinta-feira, 12, Gracyanne Barbosa desabafou sobre o arrependimento de atitudes que tomou no passado. Em seu perfil oficial no Instagram, a musa fitness refletiu sobre o que podemos fazer quando esse sentimento vier à tona.

Por meio de uma caixinha de perguntas, um seguidor questionou: "Se pudesse voltar atrás, mudaria alguma coisa na sua vida?". Em resposta, Gracyanne foi sincera ao abrir o coração sobre o assunto.

"Acho que todo mundo tem esse pensamento, né? Eu faria tanta coisa diferente. Mas como não podemos mudar o passado, temos que focar no presente, viver cada momento intensamente e mudar para não cometer os mesmos erros", opinou a influenciadora.

Vale destacar que a ex-dançarina do Tchakabum está passando por uma nova fase em sua vida desde abril deste ano, quando anunciou o fim do casamento com Belo, após 16 anos juntos.

Gracyanne Barbosa fala sobre ser imperfeita

Recentemente, a musa fitness Gracyanne Barbosa usou as redes sociais para publicar um desabafo. Após inúmeras polêmicas envolvendo a separação com Belo, a influenciadora refletiu sobre mentira e falta de coragem.

“Sou uma pessoa imperfeita, mas de verdade. Eu amo o fato de que não tenho uma imagem falsa para manter. O jeito que você me vê é o que realmente sou! Alguns dias sou incrível, outros dias sou puro desastre. Mas todos os dias eu sou eu", dizia a publicação compartilhada nos Stories do Instagram.

"Sou muito de verdade, por isso a mentira e a falta de coragem me incomodam tanto”, completou Gracyanne.

Vale ressaltar que, no último dia 24, Belo esteve no programa Sabadou com Virginia, do SBT, e falou pela primeira vez sobre o caso da ex-esposa Gracyanne Barbosa com o personal trainer Gilson de Oliveira. Segundo o cantor, apesar das especulações sobre um relacionamento extraconjugal, ele não considera que o envolvimento da dançarina com o profissional de educação física tenha sido uma traição, já que, naquele momento, eles não estavam juntos.