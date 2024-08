A influenciadora Gracyanne Barbosa compartilhou uma reflexão e fez uma pequena análise da própria trajetória de vida. Veja o que ela disse!

A influenciadora Gracyanne Barbosa usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar uma reflexão nesta quinta-feira, 08. Após revisitar momentos marcantes de sua vida pessoal no programa Chega Mais, do SBT, ela fez uma pequena análise da própria trajetória de vida nos stories do Instagram.

"Somos humanos falhos, cheios de erros, defeitos, pecados, às vezes erramos até quando queremos acertar, né? Mas nada disso define quem realmente somos. Todos os dias, Deus nos dá a oportunidade de mudar e buscar ser uma pessoa melhor. Tenho muito orgulho da minha trajetória, passei por muita coisa na vida, mas o meu querer vencer na vida e poder dar o melhor para os meus sempre esteve à frente de tudo", disse ela.

E completou: "Hoje, meu coração está em paz, tranquilo, estou reencontrando a felicidade, desengavetando sonhos, vontades, parei de me culpar por aquilo que não diz respeito só a mim e, desde então, estou muito mais leve. A gente tem que passar com essa mania horrível de se culpar demais, se cobrar demais e achar que a culpa é sempre nossa".

Gracyanne Barbosa faz desabafo (Reprodução/Instagram)

Gracyanne Barbosa fala sobre ter morado com Belo

Nos últimos dias, Gracyanne Barbosa mostrou ter realmente dado um ponto final em sua relação com Belo ao revelar que estava se mudando da casa onde moravam com a família. Após o anúncio da separação em abril, eles continuaram morando na mesma residência e a situação gerava boatos de que eles ainda estariam juntos.

Durante o programa Chega Mais, do SBT, a musa fitness explicou o motivo de continuarem no mesmo lar."Na verdade, eu estou saindo, nossa família toda morava com a gente, minha mãe, minha sogra, as filhas do Belo, minhas irmãs, então são muitas vidas que dependem cem por cento da gente, financeiramente e emocionalmente", falou.

"Precisava resolver, porque é muito difícil, porque a gente ama, a família dele passou a ser minha família... Estou saindo lá da casa, Belo também vai sair, graças a deus dei uma casa pra minha mãe, vai com minhas irmãs e eu vou pra outro lugar pra reconstruir minha vida, me organizar pra tá com a cabeça mais calma...", completou.

Veja como foi a entrevista: