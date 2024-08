Graciele Lacerda preocupa fãs e esclarece a situação: 'Se acalmem'

Após Chá Revelação e casamento, alguns seguidores ficaram preocupados com Graciele Lacerda e ela fez questão de esclarecer a situação

Em suas redes sociais, Graciele Lacerda sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores. No último final de semana, a digital influencer fez um Chá Revelação para descobrir o sexo do primeiro bebê que espera com Zezé Di Camargo. Além de descobrirem que serão papais de uma menina que se chamará Clara, o casal também aproveitou a festa para oficializar o casamento.

Apesar dos dias repletos de felicidade, alguns fãs de Graciele acharam que ela estava com uma expressão triste e a famosa fez questão de se pronunciar. "Olhei as mensagens de vocês e algumas falaram que estou triste. Gente, eu estou cansada, muito cansada. Ontem fiz um monte de coisas, fiz uma limpa no closet, recebi amigos para uma pizza à noite e emendei uma coisa na outra. Não parei, estou fazendo um monte de coisas. Estou me recuperando, se acalmem", disse ela.

Além disso, Graciele tem recebido críticas por supostamente estar usando a aliança de casamento na mão errada. "Outra coisa que acho engraçado é que vocês ficam falando 'Graci, casado é na mão esquerda'. Está na mão esquerda! Quando a gente filma, o celular fica invertido. Estou segurando o celular com a mão direita e mostrando a esquerda. Olha, essa é a esquerda. Muitas pessoas mandaram mensagem falando que estava errado".

Chá Revelação

O chá revelação de Graciele Lacerda, de seu primeiro bebê com Zezé Di Camargo, foi mais que especial. No domingo, 25, a após saber que terá uma menina, que se chamará Clara, a influenciadora foi pega de surpresa pelo amado com um casamento.

Noiva desde 2021 do sertanejo, a empresária do ramo da saúde ficou duplamente surpresa durante o evento. Isso porque, apesar de querer uma menina desde a infância, Graciele Lacerda contou que acreditava que poderia ser um menino por conta do nome escolhido por Zezé, Kaluanã, e por ele não ter costume de fazer coisas sem avisar, a cerimônia com os padres a surpreendeu.

"Eu não sei o que falar para vocês do dia de hoje, acho que ainda não caiu a ficha, que eu vou ser mãe de menina, porque, não sei, eu tinha uma dúvida, no fundo eu achava que era menino, ainda mais quando o Zezé escolheu um nome indígena, com muito significado, aí eu fiquei em dúvida: 'será que é um sinal?'", começou falando sobre como estava passada com os acontecimentos.

Graciele então comentou sobre o nome escolhido pelo cantor para o bebê se fosse menino. "Ele escolheu um nome chamado Kaluanã, a princípio, as pessoas ficaram meio assustadas, é um nome forte que o significado é forte e guerreiro e ele escolheu esse nome, aí no fundo no fundo, eu fiquei achando que era menino, fiquei com isso na minha cabeça", explicou.

A influenciadora compartilhou o que sentiu ao descobrir que seria Clara: "Quando eu olhei para o céu e vi aquele monte de fitinha rosa, eu fiquei meio que chocada e sem acreditar, demorou um pouco para cair minha ficha, ainda não caiu minha ficha, que eu vou ser mãe de uma menina chamada Clara, que é uma coisa que eu sonhava desde quando eu era pequenininha, imagina desde pequenininha eu falava que seria mãe de uma menina chamada Clara, então mais um sinal de Deus na minha vida me mandando essa benção, esse ser especial, que Clara significa luz, iluminada, tenho certeza que ela vai trazer muita luz em nossa vida".