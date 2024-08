Glória Pires se desafia em nova fase da carreira: 'Tantas descobertas'

Em entrevista à TV CARAS, a atriz Glória Pires avalia mudanças no audiovisual e confessa sobre novos projetos na carreira

Glória Pires (60) está passando por um período de transformações não só na vida pessoal, mas também profissionalmente. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz se desafia em sua nova fase da carreira e revela: "Tantas descobertas".

No último ano, Glória Pires encerrou seu contrato fixo com a TV Globo, mas reforçou que não foi um adeus. Com mais de 50 anos como uma das maiores atrizes do país, ela se enveredou para novos rumores, inclusive, atrás das câmeras como diretora no audiovisual, um desejo antigo de Glória.

"Algumas pessoas falam: 'Você não vai mais fazer [atuação]?'. Eu vou fazer tudo! Eu posso tudo como atriz e também como diretora, que era uma vontade antiga, que eu vinha me preparando. Já tinha produzido alguns trabalhos", declara.

A artista está muito feliz com seu novo momento de vida, apesar dos desafios. Glória Pires menciona que está fazendo terapia psicológica para se encontrar nesse novo momento profissional e a experiência foi transformadora.

"Eu estou muito animada, tem essa coisa de você buscar, buscar os parceiros, histórias, como contar. Essa parte toda da criação é maravilhosa. Eu estou feliz demais com tanta coisa que eu venho aprendendo sobre mim mesma", confessa.

"A terapia tem sido fantástica na minha vida, como se um novo horizonte tivesse surgido. Eu estou muito deslumbrada com isso, entendendo coisas sobre mim. É muito interessante, está sendo um momento de tantas descobertas, eu me sinto revigorada", complementa.

'NINGUÉM APRENDE NADA SE NÃO TIVER QUEDAS!'

Essa frase é de Glória Pires, próxima de completar 61 anos de idade, a atriz reforça que não tem problema nenhum com a maturidade, pelo contrário, ela abraça esse momento de sua vida e celebra todas as conquistas em sua trajetória.

"É uma construção, não é algo de uma hora para outra, não é que você faz um curso. É viver e o que você aprende, vive e sofre. Eu acho que ninguém aprende nada se não tiver quedas, dificuldades e desafios. A busca da resolução daqueles desafios que fazem a gente sair do lugar e buscar essa resolução. Eu tenho buscado esse momento", confira entrevista completa.

