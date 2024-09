Giovanna Antonelli quer se conectar com novos públicos em novela da HBO: 'Empolgada'

Em entrevista à Revista CARAS, Giovanna Antonelli, que tinha anunciado uma pausa nas novelas, fala sobre o convite para atuar na primeira trama brasileira da plataforma Max

Com mais de 30 anos de carreira e considerada uma das principais atrizes do País, Giovanna Antonelli (48) se prepara para novas possibilidades em sua trajetória. Escalada para o elenco de Beleza Fatal, primeira novela brasileira da plataforma Max, com previsão de estreia para janeiro 2025, a atriz comemora o novo desafio – após anunciar a intenção de desacelerar nos projetos profissionais e se dedicar mais à família, especialmente depois do fim do contrato fixo com a TV Globo. “Me conectar com novos públicos”, ressalta ela, em entrevista à Revista CARAS.

Em Beleza Fatal, Giovanna dará vida a Elvira. A personagem adota Sofia, vivida por Camila Queiroz (31), uma jovem que sofria nas mãos da tia Lola, papel de Camila Pitanga (47). A produção chegou como surpresa para Gio, que já tinha anunciado a intenção de dar uma pausa nas novelas, mas ela acabou se encantando pela trama e pelas possibilidades do novo trabalho.

“Esse é um momento de muita liberdade e novas oportunidades na minha carreira. Deixar de ter um contrato me permitiu explorar diferentes formatos e projetos, especialmente no universo do streaming, que tem crescido muito e oferecido produções inovadoras, em que posso escolher trabalhos que me desafiam de formas novas”, pontua a atriz. "Estou empolgada com essa jornada, pois ela me permite diversificar minha atuação e me conectar com novos públicos. Acho que é um momento positivo e enriquecedor”, emenda.

A estrela ainda filosofa sobre a sua trajetória: “Quando olho para trás, vejo um caminho repleto de desafios e de muitas realizações. Sinto que cada conquista, cada papel e cada projeto contribuíram para quem eu sou hoje, tanto profissional quanto pessoalmente. É um balanço muito positivo e gratificante. E que venha o futuro!”.