Gil do Vigor se revolta ao descobrir golpe com sua imagem: 'Raiva'

Gil do Vigor fez um importante alerta em suas redes sociais após descobrir que uma empresa está aplicando golpes usando sua imagem e sua voz

Em suas redes sociais, Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 14 milhões de seguidores. Apesar de ser sempre divertido e alto astral, nesta sexta-feira, 13, o famoso surgiu revoltado em sua conta no Instagram.

Isso porque Gil descobriu que uma empresa está usando sua imagem e sua voz sem autorização para tentar vender empréstimos. No vídeo, em questão, foi utilizado até mesmo alguns bordões famosos do ex-BBB. Porém, algumas pessoas mais atentas conseguiram notar o uso de inteligência artificial.

"Eu estou com muita raiva, muita raiva! Sabe por que, minha gente? Porque é muita irresponsabilidade, onde é que esses criminosos chegam ao ponto de utilizar a nossa voz… Inteligência artificial comigo não, porque eu já entrei com uma ação", começou ele.

Em seguida, o famoso alertou os fãs para não caírem em golpes. "Olha, gente, não estou incentivando vocês a fazer empréstimo de coisa nenhuma, estão usando a minha imagem! Então, se você ver qualquer pessoa pedindo aí: ‘Faça empréstimos’, com a minha foto, com a minha imagem, com a minha voz, é mentira", disse.

Crise de ansiedade

O economista e ex-BBB Gil do Vigor surpreendeu ao contar que perdeu um voo por ter uma crise de ansiedade no aeroporto. Por meio das redes sociais, ele disse que tinha um voo marcado para a manhã, mas só conseguiu embarcar no final da tarde.

Ele contou que perdeu o avião ao não conseguir embarcar. “Partiu, Recife! Volto na segunda. Comprei uma passagem para voar hoje pela manhã e tive uma crise de ansiedade e não voei. Comprei outra passagem para agora e estou indo com fé em Deus”, disse ele.

Apesar do susto, o rapaz não deu mais detalhes sobre como está se sentindo. Vale lembrar que ele se divide entre o Brasil e os Estados Unidos por causa de sua faculdade.