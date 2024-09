Galvão Bueno surge com Desirée Soares em álbum de fotos de viagem

Após uma temporada em Kangerlussuaq, na Groenlândia, Galvão Bueno e Desirée Soares embarcaram para o próximo destino de sua viagem: a Itália

Após uma temporada em Kangerlussuaq, na Groenlândia, o narrador Galvão Bueno e sua esposa, Desirée Soares, embarcaram para o próximo destino de sua viagem: a Itália. E nesta terça-feira, 17, a empresária compartilhou uma sequência de fotos da viagem ao lado do marido.

Nos registros publicados no feed do Instagram, os dois aparecem passeando pelas ruas da cidade de Siena, situada na região da Toscana. "Siena!! Famosa pela corrida de cavalos, o Palio di Siena, que acontece na Piazza del Campo. Nossa praça favorita da Itália!!", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os internautas opinaram: "Parabéns por saber aproveitar a vida, Galvão Bueno!", disse um. "Lindos!! Esta piazza é realmente fantastica!", escreveu outro. "Desirée, não deixa o Galvão voltar pra transmissão da Fórmula 1. Aproveite a vida, Galvão! No Stress", sugeriu um terceiro.

Veja as fotos:

Galvão fala sobre Neymar

Durante recente entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, Galvão Bueno falou sobre sua relação com o jogador Neymar Jr. Ele afirmou que não teve qualquer desentendimento com o jogador, mas admitiu ter feito algumas observações sobre a atuação do craque em campo. Durante o papo, a jornalista Mylena Ciribelli questionou o narrador sobre possíveis atritos com o atleta, que atualmente está afastado do Al-Hilal para se recuperar de uma lesão.

"Houve rompimento? Eu nunca fiz postagem nenhuma, ele nunca fez postagem nenhuma. A situação do Neymar é assim: um jogador fora da curva, um craque excepcional. As pessoas falam muito sobre a vida dele, das festas, mas ninguém nunca ouviu uma palavra minha sobre [esse assunto]. Até porque eu não admito que alguém interfira na minha [vida]. Falar do Neymar sempre foi em campo. Em alguns momentos, ele se perdeu um pouco. Perdeu o controle, tomou algumas atitudes, fez algumas bobagens. Ele pode não ter gostado", disse ele. Saiba mais!