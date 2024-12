Gabz e Jaffar Bambirra relembram início do namoro nos bastidores de novela

No Prêmio Multishow, Gabz e Jaffar Bambirra contaram que se conheceram nos bastidores da novela das nove da Globo Mania de Você

Ontem aconteceu o Prêmio Multishow, e Gabz e Jaffar Bambirra aproveitaram o tapete vermelho que para relembrar como se conheceram - nos bastidores de 'Mania de Você', interpretando Viola e Iberê, respectivamente. Na noite desta terça-feira, 03, durante uma conversa com o Gshow, eles falaram mais sobre:

"Vamos ter que tirar fotos separados. É que gostamos de ficar agarrados, então, temos que estar combinando", respondeu a atriz ao falar sobre a escolha dos looks. Eles garantem que têm recebido respostas positivas do público quando o assunto é o relacionamento dos dois.

"Estou gostando muito", afirmou Jaffar, revelando que Gabz deu o primeiro passo na relação ao colocá-lo no grupo de "melhores amigos" no Instagram, assim que o conheceu. Ela tentou disfarçar, desconversando bem-humorada. "Para de me expor, amor".

Com o namoro recém-assumido, os artistas se derreteram um pelo outro. Enquanto Gabz falou que adora contracenar com Jaffar, por considerá-lo "um ator muito incrível", ele ressaltou o talento musical da namorada. "Nos admiramos muito", reforçou a carioca.

"Estou apaixonada, tenho que aproveitar", derreteu-se Gabz, garantindo que já compôs música para Jaffar, mas que ele ainda não viu a canção. "Vai ser surpresa, vai ter que ouvir com todo mundo. Ele é um músico incrível. Fico nervosa". O ator também afirmou que está compondo para a amada "Queremos essa troca de músicas. Tem que ficar ligado que vai rolar", concluiu ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GABZ (@gabz)

Gabz assume namoro com ator da novela Mania de Você

Vale lembrar que Gabz assumiu publicamente o namoro com Jaffar Bambirra no dia 12 de novembro, durante participação no programa 'Mais Você'. Na ocasião, enquanto aproveitava um café da manhã com a apresentadora Ana Maria Braga, a atriz confirmou que o romance era real.

"Eu roubei o príncipe, não tem jeito, o que posso fazer? Um beijo, meu amor, te amo!", se declarou ela. Inclusive, o registro compartilhado por Gabz nesta quarta-feira, 27, já havia sido publicado por Jaffar nos últimos dias.