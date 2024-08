Gabriela Duarte posta foto rara com o namorado e a filha: 'Acontecimentos'

Discreta com sua vida pessoal, Gabriela Duarte posta clique raro com o amado e sua herdeira mais velha, fruto de seu antigo casamento; veja

A atriz Gabriela Duarte encantou nesta quarta-feira, 14, ao compartilhar cliques raros de sua intimidade. Muito discreta com sua vida pessoal, a herdeira de Regina Duarte chamou a atenção ao surgir ao lado de sua filha mais velha, Manuela, e com seu namorado, Fernando Frewka, com quem assumiu relacionamento no último ano.

Divorciada do para de seus dois filhos, o fotógrafo Jairo Goldfuss, desde 2020, a famosa apareceu sorridente combinando look com seu companheiro. Além de surgir com jaqueta jeans ao lado do educador físico, Gabriela Duarte ainda apareceu na praia surfando com sua primogênita.

"Aqueles acontecimentos que aquecem o coração", celebrou a artista ao curtir o momento com Manuela e seu namorado. Nos comentários, os internautas admiraram os registros. "Tempo de qualidade", escreveram. "Que energia maravilhosa", falaram.

Para quem não sabe, o namorado da atriz é Fernando Frewka, educador físico, empresário e atleta. Ele é sócio-proprietário de uma empresa especializada no design e construção de pistas de skate, além disso, é articulador e fomentador do skate no Brasil. Discreto, ele mantém um perfil fechado nas redes sociais.

A filha Manuela é a mais velha. Além dela, Gabriela Duarte teve Frederico com o fotógrafo Jairo, com quem ficou casada por 19 anos. Em 2020, ela anunciou o fim da relação de forma pacífica com uma foto da família reunida. "Essa parceria é tanta que entendemos juntos que encerrar o nosso casamento seria a melhor decisão pro momento. E assim nos separamos. Mas a família que construímos não. Ela seguirá firme até o fim de nossas vidas", declarou na época.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Duarte (@gabidu)

Como Gabriela Duarte assumiu o novo namoro?

A atriz Gabriela Duarte assumiu o namoro em outubro de 2023 ao postar um vídeo para homenagear seu namorado, Fernando Frewka. Ele estava completando mais um ano de vida e ela exibiu fotos e vídeos ao lado do amado durante viagem para um lugar frio. Na legenda, ela disse: “Viva você! Te amo”.

Quando foi a separação de Gabriela Duarte do ex-marido?

Gabriela Duarte estava solteira desde o fim do casamento de 19 anos com o fotógrafo Jairo Goldfuss. Os dois anunciaram a separação em janeiro de 2020 com um post nas redes sociais. Juntos, eles tiveram dois filhos, Manuela, de 17 anos, e Frederico, de 11 anos.