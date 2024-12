Gabriel O Pensador desabafa sobre diferença de idade de 26 anos com a noiva

O cantor Gabriel O Pensador, de 50 anos, abriu o jogo sobre a diferença de idade entre ele e a noiva, Gabriela Vicente, de 24

O cantor Gabriel O Pensador, de 50 anos, abriu o jogo sobre a diferença de idade entre ele e a noiva, Gabriela Vicente, de 24. Em entrevista à Quem nesta quarta-feira, 18, o cantor, que está com a jovem desde 2020, afirmou que a diferença de 26 anos não interferiu no relacionamento e que o assunto é tratado com tranquilidade pelo casal.

"Nunca foi um problema para mim. Já tive muitas experiências de amizade e tenho muitos amigos mais jovens, de várias gerações e mais velhos. Sou um cara que agrega muito, então lido muito bem com pessoas de várias tribos diferentes, de contextos diferentes, de idades diferentes, há muito tempo. Tive poucos relacionamentos mais duradouros, mas também algumas experiências de encontros com outras pessoas de outras idades e nunca foi um problema mesmo. Para nós é bem tranquilo", detalhou.

O casal se conheceu pouco antes da pandemia de Covid-19, em Garopaba, Santa Catarina, por meio de um amigo em comum, Darcy. O primeiro encontro aconteceu durante uma carona. "Fomos de Floripa juntos. Fizemos um lanche, conversamos e nos conhecemos antes do show que ia fazer lá. A gente acabou tendo, por coincidência, três encontros parecidos em Santa Catarina, entre setembro e dezembro", lembrou ele. Desde então os dois se aproximaram cada vez mais e assumiram o romance em 2020.

Como foi o pedido de casamento?

O cantor pediu a mão da amada durante show de Armandinho, no Rio de Janeiro, no último sábado, 14. No vídeo compartilhado no Instagram, o artista aparece se ajoelhando no palco, exibindo a aliança. “Quando começa um relacionamento, parece muito bom para ser verdade. Quando a gente vai tendo a certeza que não é um sonho, que isso está acontecendo mesmo, a gente tem que celebrar o amor. Celebrar mesmo. Queria te fazer uma proposta. Você aceita celebrar nosso casamento?”, disse ele.

"Ainda estou sem acreditar que fui pedida em casamento pelo amor da minha vida no show do Armadinho. Gabriel sempre faz tudo ficar especial, estou sem palavras até agora. Te amo muito e quero viver o resto da minha vida ao seu lado!", disse ela ao compartilhar o momento.

