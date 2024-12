Gabriel O Pensador celebra os 24 anos da namorada: 'Conheci bem menina'

O cantor Gabriel O Pensador faz declaração apaixonada para a namorada, Gabriela Vicente, com uma série de registros no Instagram

O cantor Gabriel O Pensador publicou, nesta sexta-feira, 13, uma declaração de aniversário para a namorada, Gabriela Vicente. A jovem está completando 24 anos. Para comemorar, o artista decidiu abrir o álbum de fotos com a amada e compartilhar uma série de registros de momentos ao lado da loira. Na legenda da publicação, Gabriel se declarou:

"Hoje é aniversário dela e a cada ano que passa aumentam o meu amor e minha admiração por essa mulher que eu conheci ainda bem menina e me surpreende a cada dia desde aquela época com sua maneira de ser e de viver.", iniciou.

"Te amo, parabéns pelo seu dia, pelo que você é e por tudo que você faz e representa para todos que te conhecem e se alegram com a tua alegria e se fortalecem com a tua força e desviam das sombras inspirados e guiados pelo brilho tão intenso dessa tua luz", disse.

Mais cedo, Gabriela também compartilhou uma foto em que surgiu agarradinha a Gabriel.

Confira, abaixo, a publicação feita por Gabriel:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriel O Pensador (@gabrielopensador)

Relacionamento

Gabriel e Gabriela assumiram o romance em 2020, quando ela tinha 19 anos. O cantor transformou a sua história de amor com a amada, em música. Ele e a namorada são os protagonistas da letra de "Girl From Garopaba", cujo título foi inspirado no sucesso de Anitta"Girl From Rio", que, por sua vez, faz referência ao clássico "Garota de Ipanema".

No videoclipe de "Girl From Garopaba", o casal aparece juntos em cenas românticas. Em entrevista ao UOL, na época, Gabriela disse esperava por uma avalanche de críticas maldosas após a divulgação do relacionamento, por conta dos 27 anos de diferença de idade entre ela e o cantor, mas se surpreendeu.

