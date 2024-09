Gabi Martins aumenta rumores de affair com deputado ao publicar foto romântica

Tá namorando? A cantora Gabi Martins publicou uma foto em clima romântico com deputado, apontado como seu affair; confira

A cantora Gabi Martins agitou as redes sociais neste sábado, 7, ao publicar uma foto com o deputado Euclydes Pettersen, apontado há algum tempo como seu affair. Em seus stories no Instagram, a ex-participante do BBB 20, da TV Globo, surgiu em clima de romance ao lado do suposto companheiro.

Na imagem, Gabi aparece recebendo um beijo na bochecha de Euclydes. "Meu amor", escreveu ela na legenda. A publicação aumentou ainda mais os rumores de que a cantora estaria comprometida com o político.

A foto, no entanto, foi rapidamente foi deletada e já não se encontra mais no perfil de Gabi Martins. Apesar de não ter assumido publicamente o romance, o suposto casal tem sido visto juntos com frequência há algum tempo.

Em março deste ano, o Portal LeoDias noticiou que os dois estavam curtindo alguns dias em Madri, na Espanha. Euclydes Pettersen é deputado federal pelo Republicanos de Minas Gerais.

Vale lembrar que a cantora está solteira desde o fim conturbado de seu antigo relacionamento com o gamer Lincoln Lau, em 2023. Desde então, Gabi Martins vive sua vida pessoal de forma mais discreta.

Gabi Martins posta cliques raros com a mãe e presta homenagem

Recentemente, Gabi Martins usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que na última quinta-feira, 5, sua mãe, Maíra Martins, completou mais um ano de vida e ela fez questão de homenageá-la.

Em seu perfil no Instagram, a cantora e ex-participante do BBB 20 compartilhou várias fotos ao lado da aniversariante e rasgou elogios. "Dia da minha rainha, do amor da minha vida! Da mulher mais forte que eu conheço!", afirmou ela no começo da mensagem.

A artista seguiu o texto se declarando para Maíra. "Te amo demais mamãe! Você é minha luz, força, coragem, minha cara metade. Sou grata demais a Deus por ser sua filha!", completou; confira os registros!