Gabi Lopes e o pai passam por cirurgia no mesmo dia e no mesmo hospital

A influenciadora digital Gabi Lopes compartilha história inusitada após ela e o pai se submeterem a um procedimento ocular

A influenciadora digital Gabi Lopes dividiu uma história surpreende com os seguidores ao revelar que passou por uma cirurgia no mesmo dia que o pai. Os detalhes foram noticiados pela atriz nesta terça-feira, 10.

A famosa afirmou que foi até São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, para passar por um procedimento nos olhos. "Ontem fiquei off porque estava operando e também acompanhei meu pai na cirurgia dele", contou.

Gabi ainda publicou uma foto no centro cirúrgico na qual aparece apoiando o pai. "Mesmo depois de operar, voltei para segurar a mão do meu pai. Agora, podemos oficialmente jogar nossos óculos no lixo", divertiu-se.

Depois da cirurgia, a influenciadora ainda publicou um vídeo tranquilizando os fãs. Ela disse que conversou com o médico durante o procedimento.

"Vida real, só tive que colocar filtro. Eu saí da cirurgia faz dez minutos e quis gravar logo. Como eu pinguei colírio, meu olho tá desse jeitinho. Eu já li uma frase que não leria sem óculos. Uma cirurgia indolor, sem corte, com laser. Eu tô impressionada", exclamou.

Gabi Lopes comemora aniversário de 30 anos no Caribe



Para sua famosa festa de aniversário, a atriz e empresária Gabi Lopes resolveu levar vários famosos para Curaçao, no Caribe, e recebeu os convidados para um jantar de boas-vindas na noite do dia 29 de setembro.

Repetindo o destino do ano passado, desta vez Gabi Lopes celebra no país caribenho os seus 30 anos, completos no dia 23 de julho. O chamado "Gabi Weekend" contou com a presença de diversos famosos como Luisa Mell, Gabriel Santana, Rodrigo Mussi, Cela Lopes, Camila Loures entre outros.

