Gabb abre o jogo e revela reações das famosas sobre análises de looks

Em entrevista à CARAS Brasil, Gabb revela truque para deixar famosas em dúvida sobre sua análises

She's a Movie Star! Quem acompanha conteúdo de moda no TikTok e Instagram já deu de cara com o famoso bordão da Gabb. Com mais de 300 mil seguidores só no Instagram, a estrela impacta com análise de looks das famosas nos mais diferentes eventos glamourosos.

A influenciadora não tem papas na língua. Se vestiu de forma inadequada para um chá da tarde, é reprovada e não ganha o bordão She's a Movie Star. Em entrevista à CARAS Brasil, a mineira abre o jogo sobre a reação das famosas quando são analisadas em suas produções.

"Graças a Deus eu tive muita sorte porque foram poucas pessoas que não gostaram, tanto é que nem lembro quem se incomodou. Normalmente as pessoas falam comigo, elas ficam emocionadas quando eu falo com elas. Quando eu falo delas eu gosto de ter o meu jeito que a pessoa fica sem saber se eu falo bem ou mal", conta.

Gabb é sucesso absoluto no mundo da moda e cada vez mais tem furado a bolha. Em fevereiro, foi convidada por Luciano Huck para participar do Domingão na Globo e roubou a cena ao fazer uma demonstração ao vivo de suas famosas análises. Na ocasião, Lívia Andrade e Dona Déa tiveram suas roupas avaliadas.

À reportagem, a estrela conta que nenhum conteúdo seu viralizou de forma negativa e que se sente abraçada pelo público a cada análise que compartilha nas redes sociais. "Nunca tive uma repercussão negativa".

"Sou uma pessoa privilegiada de viver tudo isso que estou vivendo, o sucesso chegou na hora certa. As pessoas gostam da bagagem de conteúdo que eu trago nas minhas análises", conta a famosa, que recentemente esteve no CARAS Inverno. .