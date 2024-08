Foto da ex-BBB Larissa Santos dá o que falar: ‘Parece que está sem perna’

Internautas não perdoam e fazem comentários inesperados por causa de ilusão de ótica em foto da ex-BBB Larissa Santos. Veja aqui!

A ex-BBB Larissa Santos deu o que falar nas redes sociais nesta semana ao compartilhar um novo ensaio fotográfico. Porém, um detalhe roubou a cena e os internautas não perdoaram.

Tudo começou quando Larissa fez fotos com um look ousadíssimo. Ela apareceu com um vestido preto curtinho e cheio de recortes para destacar sua boa forma. Porém, em uma das fotos, a ilusão de ótica agiu e deu o que falar.

Em uma pose, a ex-BBB apareceu com as pernas cruzadas. Quem olhava rapidamente tinha a impressão de que ela estava sem uma perna. Com isso, os seguidores fizeram comentários sobre a pose inusitada. “Desculpa Larissa, mas a primeira foto parece que você está sem perna”, disse uma seguidora.

Apesar da ilusão de ótica, a musa foi muito elogiada pelos fãs por causa de sua beleza. “É maravilhosa”, disse um fã. “Que mulher linda”, afirmou outro. “Que gata”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Santos (@larisantosbe)

Look de Larissa Santos em seu aniversário

A ex-BBB Larissa Santos apostou em um look diferentão para comemorar seu aniversário de 26 anos em maio de 2024. A personal trainer e influenciadora digital celebrou o novo ciclo com um festão luxuoso e mostrou os detalhes do evento em suas redes sociais.

A comemoração aconteceu em um buffet em São Paulo e contou com a presença dos familiares e amigos da ex-sister. Para o evento, ela surgiu usando uma blusa estruturada dourada e uma minissaia branca. Larissa prendeu os fios com um rabo de cavalo e caprichou na maquiagem.

"Prontinha para celebrar os meus 26 anos e curtir muito com pessoas queridas. Fiz uma festinha só com minha família e meus amigos mais próximos para comemorar mais um início de ciclo. Que seja maravilhoso!", escreveu a ex-participante do Big Brother Brasil 23 ao compartilhar as fotos no feed do Instagram.