Fortuna de Silvio Santos: saiba quanto o apresentador deixou

Após muitos anos de trabalho e sucesso, fortuna de Silvio Santos foi construída; saiba quanto o ícone da TV brasileira deixou

O apresentador Silvio Santos morreu neste sábado, 17, aos 93 anos após anos de muito trabalho. Com início humilde como camelô no Rio de Janeiro, o comunicador fez história na TV brasileira e claro que seu talento impressionante lhe rendeu frutos financeiros.

Além de ser dono do SBT, o famoso era conhecido como "dono do baú", ele tinha cerca de 30 empresas e construiu um império com sua capacidade como vendedor. Além disso, o artista investia em ações.

Segundo a Revista Forbes de 2024, Silvio Santos morreu com uma fortuna avaliada em R$ 1,6 bilhão, o que lhe coloca na posição 209 do ranking geral do Brasil. Por conta de algumas perdas, ele deixou a 59ª posição, em 2013, com patrimônio líquido estimado em R$ 2,67 bilhões. A queda para a última atualização registrou 54,16% de desvalorização da riqueza do apresentador.

É bom lembrar que a herança de Silvio Santos será dividida com a mulher, Iris Abravanel, e as filhas: Patricia Abravanel, Rebeca Abravanel, Silvia Abravanel, Cintia Abravanel, Daniela Beyruti e Renata Abravanel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Anúncio da morte de Silvio Santos

É bom lembrar que, em julho, Silvio Santos foi levado ao hospital para o tratamento de um quadro de H1N1 e chegou a receber alta hospitalar. Porém, no início deste mês, ele retornou ao centro médico para mais exames e ficou internado.

O anúncio do falecimento de Senor Abravanel foi dado nesta manhã no X, antigo Twitter, do SBT. "Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações".