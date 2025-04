Andressa Suita nega gravidez e revela se terá mais filhos com Gusttavo Lima

Vai ter mais filhos? Após postar foto com mão na barriga, Andressa Suita nega gravidez, diz que tudo foi uma brincadeira e revela se aumentará família

A esposa do cantor Gusttavo Lima, Andressa Suita, causou alvoroço nos últimos dias ao postar uma foto com a irmã, Luara Suita, colocando a mão em sua barriga. Após a assessoria da famosa negar a gestação, ela resolveu se pronunciar em seus stories nesta quarta-feira, 23.

Na academia de sua mansão, onde mora com o Embaixador, a influenciadora digital fez os vídeos contando que a foto foi uma brincadeira, já que desde 2020, ela recebe comentários em suas publicações sobre estar grávida pela terceira vez.

"Gente, vim aqui esclarecer uma grande brincadeira que eu fiz com a minha irmã, domingo de Páscoa, a gente tava num clima super divertido e eu fiquei 45 dias sem beber, na quaresma, e eu voltei a beber no domingo e comi muito no almoço de Páscoa", explicou.

"Então a gente ali num clima super divertido, eu com minha mãe, meu pai e aí quando a gente foi fazer a foto, a minha irmã colocou a mão na minha barriga e desde 2020 que todas as fotos que eu posto, as pessoas falam que eu tô com carinha de grávida, que eu tô com corpo de grávida e dessa vez eu falei: 'vou colocar a mão na minha barriga, vão falar que eu to grávida mesmo', mas não estou grávida", comentou.

Em seguida, Andressa Suita revelou qual método contraceptivo utiliza e deu a entender que pensa em ter mais filhos com Gusttavo Lima. "Eu uso DIU, eu uso Mirena desde 2020, meu DIU vence no final desse ano, não estou grávida, não pretendo ter filhos por agora, tudo se passou de uma grande brincadeira, mas eu aceito o carinho de todos vocês. Quando eu for fazer um anúncio de uma gravidez com certeza não vai ser nesse tom de brincadeira", declarou.

Ainda nos vídeos, a modelo esclareceu o "vovô do ano" no perfil de seu pai. A influenciadora contou que a conta foi criada e é monitorada pelo seu irmão e não por Itamar Suita.

Andressa Suita relembra separação de Gusttavo Lima

A modelo Andressa Suita abriu o coração ao relembrar a separação de Gusttavo Lima. Os dois ficaram separados por alguns meses em 2020, mas reataram pouco tempo depois. Agora, em entrevista para o jornalista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, ela contou sobre o que levou ao término.

Sincera, a estrela contou que o marido ficou abalado durante a pandemia de Covid-19 e isso mexeu com o emocional dele e da família. Com isso, o casal acabou se separando. "Ele é dependente desse público caloroso, desses shows, das pessoas que adoram a música dele. Ele é artista, ele é cantor, ele depende disso. Ele não faz pelo dinheiro, ele precisa pisar no palco. E no meio da pandemia, cantando câmera... Isso vai colocando o cara cada vez mais para baixo", afirmou.

E completou: "Eu fui vendo aquilo acontecer e peguei de uma forma errada. Então, termina... Isso como mulher abala a minha autoestima". Logo depois, Suita confirmou que Lima a acordou durante a madrugada para terminar o casamento. "A gente veio de uma viagem familiar maravilhosa e eu não entendi nada. Ele tava mal psicologicamente. Eu faço terapia, ele não (...) No momento eu fiquei muito chateada", relembrou.

Depois da breve separação, Andressa e Gusttavo voltaram ao casamento ainda mais maduros. "Depois que a gente reatou, vimos que antes a gente se expunha muito. Nós voltamos mais maduros. Hoje a gente se expõe muito pouco. Não quero mais ver a minha intimidade em todo lugar", disse ela, e ainda continuou: "Priorizamos a nossa sanidade e a dos nossos filhos. Eu mudei após o término. Gusttavo mudou também".