A atriz Flávia Alessandra compartilhou algumas fotos para comemorar o aniversário de sua mãe, Rachel Costa, e ganhou elogios dos fãs

Flávia Alessandra chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de fotos ao lado de sua mãe, Rachel Costa, que completou mais um ano de vida nesta segunda-feira, 9.

Em seu perfil no Instagram, a atriz postou várias fotos ao lado da aniversariante, incluindo as duas juntas na gravação da novela 'Êta Mundo Bom' (2016), da Globo, em que sua mãe fez uma participação como figurante na cena do casamento de Sandra, e a homenageou.

"Ela poderia ter sido uma estrela de cinema ou até uma top model, mas foi a mulher que me ensinou a nunca desistir e a lutar pelos meus sonhos. Astral, inteligente, empoderada, linda, avó, atleta, nossa diva... Ela sabe aproveitar as coisas boas da vida. Te amo, Kekel! Que a gente ainda curta muito essa vida. Feliz aniversário!", escreveu a mulher do ator e apresentador Otaviano Costa.

Os encheram a publicação de mensagens carinhosas. "Parabéns para sua mãe gata, muitas felicidades e saúde", disse uma seguidora. "Genética boa!", escreveu outra. "Lindíssimas", falou uma fão. "Parabéns! Deus continue cuidando e abençoando", desejou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Flávia Alessandra impressiona ao posar com maiô estiloso em dia de praia

A atriz Flávia Alessandra aproveitou o dia ensolarado deste último sábado, 07, para renovar o bronzeado na praia! Através das redes sociais, a artista abriu um álbum de fotos tiradas diretamente do cenário paradisíaco onde curtiu o fim de semana.

Esbanjando beleza e boa forma, ela escolheu um maiô tomara que caia nas cores preto e rosa. O look de banho básico e estiloso realçou ainda mais suas curvas impecáveis. "Dia de sol e conexão com o melhor da vida…", escreveu a esposa do ator e apresentador Otaviano Costa na legenda. Em poucos minutos, Flávia Alessandra rapidamente colecionou diversos elogios dos internautas. Confira!