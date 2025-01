Fabiula Nascimento surge agarradinha com o marido: 'Meu amorzão'

A atriz Fabiula Nascimento chamou a atenção de seus seguidores ao compartilhar uma foto agarradinha com o marido, o ator Emílio Dantas

Fabiula Nascimento chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto em clima de romance com o marido, o ator Emílio Dantas.

Na foto publicada no feed do Instagram nesta segunda-feira, 28, a atriz e o amado aparecem agarradinho e dando um beijo apaixonado. Ao dividir o momento especial, Fabiula se declarou para o amado. "Meu amorzão", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas rasgaram elogios para o casal. "Coisa linda", disse a atriz Isis Valverde. "Amo os dois", escreveu o ator David Junior. "Lindos, gostosos e cheirosos (sim, eu sei que vcs são cheirosos)", brincou uma seguidora. "Meu casal favorito. Amo vocês", falou outra. "Lindezas demais", afirmou uma fã.

Vale lembrar que Fabiula Nascimento e Emílio Dantas são pais dos gêmeos Roque e Raul, que completaram três anos recentemente. Para comemorar a data especial, os papais organizaram uma festa com o tem do desenho 'Patrulha Canina'. No Instagram, a atriz mostrou os detalhes da comemoração e se derreteu. "Os amô da minha vida no auge da alegria!!! Feliz aniversário, meus filhos. Valeu Patrulha Canina!", escreveu a famosa.

Fabiula Nascimento deixa a Globo

Em janeiro do ano passado, a atriz Fabiula Nascimento se despediu da Globo nesta semana. A estrela anunciou que seu contrato fixo foi encerrado após 14 anos de parceria. Em um post segurando o seu crachá, ela falou sobre a trajetória na emissora e deixou as portas abertas para voltar ao canal em futuras obras.

"Seu Globo, Dona Glô, Jaquinho, cc3, estúdio/casa, camarinhu… Cada pedacinho desse lugar que foi minha casa. Obrigada!! Vivi um sonho que nunca imaginei: Fiz 7 novelas ,séries,filmes e participações em programas de alta qualidade artística. Sou muito agradecida a cada pessoa que cruzou o meu caminho. Sou agradecida a esses 14 anos de reciprocidade, respeito e admiração. Agradecida ao cuidado comigo quando meus filhos chegaram ao mundo. Obrigada!", disse ela em um trecho. Veja a publicação!

