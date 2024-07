Filho de Zico fala sobre estado do pai após furto: 'Prejuízo emocional'

Após o pai ter mala roubada em Paris com valor de cerca de R$ 1,2 milhão, filho de Zico se pronuncia e fala como o ex-jogador está

O filho de Zico, Bruno Coimbra, falou sobre o furto que o pai sofreu em Paris, na França, nesta sexta-feira, 26. Após o susto e a perda milionária dos itens que estavam na mala, o herdeiro do ídolo do Flamengo comentou como estão depois do episódio.

Segundo o filho do ex-jogador, Zico e a esposa estão bem. "Pra quem está mandando mensagem, tá tudo bem com meu pai e minha mãe", acalmou os fãs sobre como eles estariam após terem sido roubados na cidade onde estão acontecendo as Olímpiadas 2024.

Assim como noticiado pelo Jornal 'Le Parisién', o filho do craque afirmou que os ladrões não fizeram nada com eles além de levarem a mala com cerca de 200 mil euros, o equivalente a cerca de R$ 1,2 milhão.

"Em nenhum momento encostaram a mão neles. Prejuízo muito mais emocional do que material, pois isso a gente corre atrás. Importante é que estão bem! Obrigado pelas mensagens de apoio", declarou Bruno Coimbra.

As informações iniciais sobre o roubo foram divulgadas pelo jornal 'Le Parisién'. O veículo afirma que um relógio Rolex, uma joia cravejada de diamantes e notas de euro e dólar estavam entre os objetos levados.

Zico estava na frente do local acompanhado da esposa, Sandra Carvalho de Sá, no 19º distrito de Paris. A suspeita é que o roubo tenha acontecido por dois ladrões - enquanto um distraiu o casal, o cúmplice pegou a mala do ex-futebolista dentro do carro.

Zico se manifesta após ser furtado em Paris

O ex-jogador Arthur Antunes Coimbra, o Zico, se manifestou sobre o roubo sofrido em Paris. O ídolo do Flamengo usou seu perfil no Instagram nesta sexta-feira, 26, para dar detalhes do ocorrido e contou que, apesar da perda material, ele e a esposa estão bem.

"Aos amigos, fãs e admiradores, como amplamente noticiado pela imprensa, tive um infortúnio ontem, dia 25 de julho, no início da minha jornada como embaixador do Time Brasil. Quero tranquilizar a todos, ressaltando que eu e Sandra estamos bem e que, apesar da perda material, o mais importante são sempre a nossa saúde e vida. Estamos nos recuperando do choque, contando com o apoio das autoridades e do COI, e na expectativa para que consigamos resgatar nossos bens pessoais", escreveu.