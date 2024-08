Filho de Luiza Tomé rebate ataques homofóbicos após foto: 'Ninguém liga'

Filho da atriz Luiza Tomé, o modelo Luigi Tomé perdeu a paciência e se pronunciou após onda de ataques nas redes sociais

Filho da atriz Luiza Tomé, o modelo Luigi Tomé fez um sincero desabafo nesta sexta-feira, 16, após receber comentários maldosos em novas fotos. Através das redes sociais, o jovem de 20 anos se pronunciou a respeito do assunto e rebateu os ataques homofóbicos recebidos por mensagens.

Em seus stories no Instagram, o herdeiro de Luiza Tomé lamentou que ainda precise lidar com este tipo de situação e ressaltou que não ficará quieto em meio a diversos ataques. "Juro, esses marmanjos querem ficar batendo boca comigo. Sinto muito que você se sinta tão inferior para querer vir me atacar", iniciou o modelo.

"Juro, eu queria entender essa galera que comenta hate nas coisas, vocês não tem ninguém pra compartilhar essas coisas? Você é sozinho? Ninguém pediu sua opinião e você dá mesmo assim? Quem você acha que você é? Sério?", continuou Luigi.

Em seguida, o jovem ainda gravou um vídeo complementando seu desabafo. "Ninguém liga pra sua opinião. Não entendo essa galera que dá opinião como se fosse uma cesta básica porque ninguém pediu a sua opinião. Sinto muito que você não tenha ninguém próximo para compartilhar suas críticas e se expõe a esse nível", lamentou ele.

E completou: "Recebo muito fã meu falando 'não se estressa', 'curte a vida', 'você é muito mais que isso'. Mano, se você acha que está no direito de falar o que acha de mim, eu vou falar o que acho de você. Então se prepara". Os registros, no entanto, foram deletados algum tempo depois.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Luigi Tomé responde ataques homofóbicos em suas redes sociais. Recentemente, ele precisou se pronunciar após se deparar com uma fala maldosa em uma foto na praia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luigi Tomé ♡ (@luigitome)

Luiza Tomé lamenta ataques contra o filho

A atriz Luiza Tomé falou publicamente a respeito dos ataques que seu filho, Luigi Tomé, de 20 anos, vem recebendo na internet. Recentemente, o modelo, que soma mais de 29 mil seguidores no Instagram, foi alvo de comentários maldosos após publicar uma foto na praia usando biquíni.

Apesar do jovem não se calar e rebater os ataques virtuais, Luiza contou que o orienta a não se deixar abalar com a situação. Em entrevista ao jornal 'O Globo', a artista lamentou que o filho seja vítima de homofobia, mas garantiu que também procura não absorver isso.

Luigi tem uma irmã gêmea, Adriana. Luiza Tomé também é mãe de Bruno Tomé, seu filho mais velho, de 25 anos. Os três são frutos do antigo casamento da atriz com o empresário Adriano Facchini; saiba mais detalhes!