Filha do apóstolo Valdemiro Santiago sofre tentativa de sequestro em seu sítio

De acordo com a Polícia Militar, homens armados tentaram sequestrar a filha do apóstolo Valdemiro Santiago e o religioso diz: ‘Estou bem'

O apóstolo Valdemiro Santiago e sua família levaram um grande susto nesta sexta-feira, 6, quando o sítio deles em Santa Isabel, na Grande São Paulo, foi invadido por homens armados. Os criminosos tinham a intenção de sequestrar o religioso e sua filha.

De acordo com o site G1, a Polícia Militar prendeu três suspeitos e procura por outros homens que estariam envolvidos na ação. Os policiais foram avisados sobre uma invasão no sítio do pastor e foram para lá. No caminho, eles encontraram dois homens que se assustaram com a presença da polícia e um deles contou que outros homens estavam no sítio para esperar a filha do pastor chegar em casa.

Quando a polícia chegou no sítio, os criminosos fugiram na mata e um funcionário da propriedade também correu dos policiais, o que levantou a suspeita de que ele estaria envolvido na ação.

Em entrevista no programa Tá Na Hora, do SBT, o apóstolo Valdemiro Santiago contou que sua família está bem e não aconteceu nada. "Estou bem, graças a Deus, minha família também”, afirmou.

Em contato com o programa Brasil Urgente, da Band, Valdemiro Santiago contou que não estava no sítio no momento da ação e que não vai ao local há algum tempo. Porém, a filha dele frequenta o local e poderia ser o alvo da ação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Apóstolo Valdemiro Santiago (@apvaldemirooficial)

Modelo foi vítima de sequestro em SP

A modelo internacional Luciana Curtis, o marido, o fotógrafo Henrique Gendre, e uma das filhas do casal foram vítimas de um sequestro relâmpago na noite de 27 de novembro, no bairro da Lapa, na Zona Oeste de São Paulo. A informação foi confirmada pela agência da artista, a Way Model.

Leia a nota seguir: "COMUNICADO: Confirmamos que a modelo Luciana Curtis foi vítima de um sequestro junto ao marido e filha, na noite desta quarta-feira (27), em São Paulo. A família foi libertada e encontra-se bem", declarou.

O que aconteceu?

A família estava saindo de um restaurante, na Rua Pio XI, quando foi abordada por suspeitos armados. Então, os três foram levados a um cativeiro no bairro Parada de Taipas, Zona Norte da cidade. A informação foi confirmada pela assessoria da Way Model.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os suspeitos conseguiram fugir antes da chegada da equipe da Divisão Antissequestro do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), nesta quinta-feira, 28.

“A ocorrência foi registrada na 3ª Delegacia de Repressão à Extorsão com Restrição de Liberdade da Vítima, que investiga os fatos. Outros detalhes serão preservados para garantir a autonomia dos trabalhos policiais”, declaroua SSP.