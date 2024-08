Filha de Tom Cruise perde pensão milionária. Saiba o motivo

Filha de Tom Cruise e Katie Holmes, Suri Noelle deixa de receber a pensão alimentícia do pai. Saiba qual era o valor

Filha de Tom Cruise e Katie Holmes, Suri Noelle não tem mais direito a receber pensão alimentícia do pai. Em abril deste ano, a jovem completou 18 anos de idade e não vai mais receber o dinheiro do pai.

De acordo com o site Daily Mail, Suri recebia US$ 400 mil por ano, cerca de R$ 2,2 milhões. O valor fazia parte do acordo de divórcio de Tom e Katie, no qual ficou estipulado que ele pagaria a pensão para a filha até os 18 anos dela.

A partir de agora, Tom Cruise vai pagar apenas a mensalidade da faculdade de Suri, que estuda artes cênicas. Porém, vale lembrar que os dois convivem muito pouco. Desde a separação, ele encontrou a filha em poucas ocasiões e já chegou a ficar dois anos sem ver a filha.

Suri leva uma vida longe dos holofotes e não costuma aparecer em eventos públicos.

Tom Cruise descarta aposentadoria

O astro Tom Cruise descartou qualquer plano de aposentadoria nos próximos anos e disse que planeja alcançar seu colega Harrison Ford, protagonista do recém-lançado ‘Indiana Jones e A Relíquia do Destino’ (2023) e na ativa aos 80 anos.

Com recém-completados 61 anos, o ator que é a da franquia ‘Missão: Impossível’ falou sobre o futuro de sua carreira em entrevista ao jornal australiano The Sydney Morning Herald.

“O Harrison Ford é uma lenda”, elogiou Cruise sobre os feitos do colega de profissão no mais recente ‘Indiana Jones’. “Eu espero ainda estar na ativa com a idade dele, ainda tenho mais 20 anos para alcançá-lo. Espero ainda estar fazendo ‘Missão: Impossível’ quando tiver a idade dele”.