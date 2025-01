Filha de Sabrina Sato faz homenagem fofa para a mãe após o casamento

Sabrina Sato encanta ao compartilhar arte da filha, Zoe, que fez um desenho especial da mane após o seu casamento

A apresentadora Sabrina Sato compartilhou um momento carinhoso de sua filha, Zoe, de 6 anos de idade. Nos stories do Instagram, a artista registrou quando a herdeira fez um desenho da mãe vestida de noiva em seu casamento com Nicolas Prattes.

Em casa, Zoe desenho a mãe com um vestido de noiva volumoso, que foi o modelo que ela usou em seu grande dia. "Desenhando a mamãe no casamento e eu fiz um arco-íris também”, disse ela.

Vale lembrar que a menina foi a dama de honra do casamento de Sabrina e Nicolas, que aconteceu no dia 10 de janeiro no interior de São Paulo.

Imagens do casamento

Nesta segunda-feira, 13, apresentadora Sabrina Sato, de 43 anos, compartilhou em seu perfil no Instagram vídeos em que reúne os momentos de seu casamento com Nicolas Prattes, de 27. O resumo foi publicado por meio dos stories e, pelas imagens, é possível ver a entrada da noiva, o beijo do casal, assim como a animação dos familiares e amigos durante a cerimônia.

Em outro vídeo, Sabrina mostra o show de Mart'nália na festa. Para o momento, a famosa usou um outro look. Houve muita dança, cantoria e romantismo entre o casal, que trocaram beijos na festa. O casamento aconteceu na última sexta-feira, 10, na Fazenda Boa Vista, em Porto Feliz, no interior de São Paulo.

Além disso, a apresentadora contou ao portal Leo Dias que respeitou a tradição de só mostrar o vestido de noiva no altar. Após a influenciadora digital Maya Massafera revelar que o casal se encontrou antes da cerimônia, a noiva esclareceu que o ator não viu sua roupa. “Não viu, não. Nem sonhava como seria. Só viu no altar”, garantiu Sabrina, que completou: “Casei toda certinha. Fiz tudo direitinho”. Confira!

