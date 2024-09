Suzanna Freitas comenta semelhança com a mãe, Kelly Key: 'Não percebo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Suzanna Freitas exalta a carreira de Kelly Key e se assegura que se diverte com fãs e internautas 'confundindo' as duas

Na maioria das vezes que Kelly Key (41) e Suzanna Freitas (23) aparecem juntas, fãs e internautas se surpreendem e falam sobre a semelhança física entre mãe e filha. Apesar de se divertir com os comentários, a influenciadora diz que não percebe a similaridade.

"Apesar de eu não perceber essa grande semelhança que as pessoas acham, provavelmente porque eu acostumei, sempre recebi muitos comentários a respeito da nossa semelhança física em todas as minhas redes e ao vivo", conta a filha de Kelly Key , em entrevista à CARAS Brasil.

Suzanna diz que já chegou a ser confundida com a mãe em restaurantes e viagens, e que muitas vezes pessoas perguntam se elas não são irmãs. Porém, isso se tornou ainda mais presente após sua participação no quadro Batalha de Lip Sync, do Domingão com Huck, em que apareceu com o figurino da cantora para dublar o sucesso Cachorrinho.

"Agora estão falando mais do que nunca, acho muito legal", acrescenta. A influenciadora diz que o momento também foi desafiador, porque precisou superar a vergonha de subir no palco —mesmo já sendo acostumada a falar em frente às câmeras, e publicar conteúdos para seus 2 milhões de seguidores.

"[Mas], quando eu cheguei lá e vi a galera toda gritando e cantando a música junto comigo, levantando da cadeira e vibrando foi muito incrível. Estar lá, podendo representar a minha mãe, que hoje vive em Angola, me enche de orgulho. São músicas que ultrapassam gerações, todo mundo escuta e ama."

A influenciadora afirma que ficou emocionada ao ver que a carreira de sua mãe impacta pessoas até os dias de hoje, com letras leves que discutiam temas como relacionamentos abusivos, autoestima da mulher e sexualidade. "Eram pautas que, antigamente as pessoas achavam um absurdo, e a minha mãe significou tanto para que algumas pessoas descobrissem quem elas são."

"Isso me faz ter muito orgulho da família que eu venho, somos pessoas boas, honestas e que pensamos no próximo. Queremos ajudar sempre o próximo, seja com as nossas palavras ou atitudes", completa ela, que é filha do cantor Latino (51).

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE SUZANNA FREITAS E KELLY KEY JUNTAS: