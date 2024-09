Filha de Kelly Key surge em clima de romance com o namorado no Rock in Rio

Filha de Kelly Key, Suzanna Freitas troca beijos apaixonados com o namorado ao chegar no Rock in Rio. Veja as fotos!

Filha da cantora Kelly Key, a jovem Suzanna Freitas aproveitou a noite desta sexta-feira, 20, no Rock in Rio. Ao chegar no evento, ela foi flagrada pelos paparazzi ao lado do seu namorado, Luis Henrique.

Os dois surgiram abraçados e até trocaram beijos na frente das lentes dos fotógrafos de plantão.

Vale lembrar que os dois vivem um relacionamento discreto, que foi assumido em 2021. Recentemente, ela comentou sobre a decisão de não aparecer demais com o namorado na internet. "Acho que tudo fica mais saudável, sabe? Fora que ele e eu nos sentimos mais confortáveis assim. Vivendo, curtindo, sem dar muitas satisfações. Posto apenas o básico mesmo. Fora que ele não é figura pública e eu respeito o espaço dele", disse ela.

Luis Henrique e Suzanna Freitas - Foto: Marcos Ferreira / Brazil News

Kelly Key falou sobre a doença autoimune

Há poucos dias, a cantora Kelly Key usou suas redes sociais para compartilhar um momento pessoal. Ela desabafou sobre seu diagnóstico de psoríase, uma doença autoimune que causa manchas avermelhadas na pele.

Nos stories do Instagram, ela mostrou o momento em que aplicou a terceira dose de seu imunológico para a doença. "Viver com uma doença autoimune como a psoríase pode ser desafiador, eu sei... sinto na pele! Mas, durante esse processo, aprendi que sou muito mais forte do que qualquer adversidade".

"Aprendi a ver minha psoríase não como um obstáculo, mas como uma oportunidade de me conhecer melhor, de me cuidar profundamente e de me valorizar a cada pequena vitória - além de compartilhar com vocês a vida real, que vai muito além de lindas fotos no feed", complementou.

"Sei que há dias difíceis, mas também sei que a vida é feita de altos e baixos, e a forma como escolhemos lidar com cada momento é o que faz a diferença. Acredite em sua resiliência, cuide do seu corpo e da sua mente com carinho e paciência, e nunca se esqueça de que você não está sozinho nesta jornada", relatou.

"Seu valor não está na aparência, mas na força que você demonstra a cada passo. Lembre-se sempre: nossa pele pode ser sensível, mas nossa alma é inabalável", concluiu.