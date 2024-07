Filha de Grazi Massafera rouba a cena em fotos: "Quase do seu tamanho"

De férias, a atriz Grazi Massafera mostrou alguns momentos da viagem com a filha Sofia. E o tamanho da menina chamou a atenção dos internautas

A atriz Grazi Massafera está aproveitando os dias de folga em Los Angeles, nos Estados Unidos, acompanhada da filha. Nesta quarta-feira, 24, a artista mostrou o passeio delas na Disneylândia e também publicou um vídeo em que as duas aparecem com o famoso letreiro de Hollywood ao fundo.

Sofia, fruto da relação da atriz com o ator Cauã Reymond, está com 12 anos e quase passou a mamãe na altura. Nos comentários, os internautas não esconderam a surpresa com o tamanho da menina. "Ahh que lindas !!! Sophia tá da sua altura", escreveu uma. "Sophia já está do seu tamanho", disse outra. "Meu Deus, Sofia tá uma mocinha Linda! 12 anos e tá quase do teu tamanho. Muito Linda", reforçou uma terceira.

Veja a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Grazi Massafera (@massafera)

Grazi Massafera revela que gosta de fazer faxina no tempo livre

Recentemente, Grazi Massafera aproveitou o tempo livre para fazer uma super faxina. Em seu Instagram Stories, a artista mostrou a casa com todas as roupas fora do armário e algumas coisas embaladas para doação. "Não estou de mudança. Isso é faxina", disse ela.

Em seguida, Grazi contou que gosta de fazer essa limpa pelo menos duas vezes por ano. "Sigo aqui na faxina. Eu comecei ontem e hoje ainda tem mais coisa para tirar. Gosto de fazer isso duas vezes no ano. Não sei nem porque eu eu estou mostrando. Ah, já sei. Estou mostrando porque às vezes as pessoas perguntam 'o que você gosta de fazer quando você está de férias?', acho isso aqui uma terapia", disse.

"Renova energia, você limpa os armários, faz faxina, limpa tudo, o guarda-roupa e ainda encaminha as coisas", acrescentou a famosa, que também aproveitou o momento para tirar alguns brinquedos que a filha Sofia, de 12 anos, não sua mais.