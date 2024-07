Filha de Faustão conta que pai aprovou noivado antes dela: "Fiquei surpresa"

Filha de Faustão, a cantora Lara está noiva de Julinho Casares. E os pombinhos deram um passo a mais na relação após um incentivo do apresentador

Filha do apresentador Faustão, a cantora Lara, de 25 anos, está noiva de Julinho Casares, de 28. Os pombinhos deram um passo a mais na relação após um incentivo do apresentador, que foi consultado pelo genro antes do pedido oficial de casamento. Além da mãe da noiva, Magda Colares, e do irmão dela, João Silva.

Julinho contou que foi aprovado por toda a família antes da noiva. "Ele [Faustão] até brinca, ele fala: 'Você já é da família muito antes'. Até porque eu sempre frequentei muito a casa dele, porque o João Guilherme é meu irmãozinho, agora é irmão e cunhado. Ele é um cara sensacional, não é porque é sogro, mas é um cara fenomenal, todo mundo que conhece sabe disso, então ele sempre ficou muito animado com a ideia", elogiou o jovem em entrevista à Quem.

E continuou: "Faustão foi uma das primeiras pessoas a saber de fato, ele e minha sogra, que são, além de sogro e sogra, muito amigos, muito próximos e a gente sempre está com eles, curtindo esse momento".

E Lara contou que ficou surpresa com o fato de sua família manter segredo sobre o assunto. "Eles são boca solta, mas guardaram o segredo bem e eu fiquei surpresa", relatou. "Fiquei em choque também, porque o João Guilherme é fofoqueiro, mas ele não contou para ninguém, guardou segredo para uma coisa importante", acrescentou o noivo.

O pedido

Após muito planejamento, ele surpreendeu a companheira na capital inglesa. "Já estava decidindo onde eu ia fazer e quando, já sabia que ia ser esse ano. Conversei muito com meu sogro, com a minha sogra, pedi sugestões de lugares. Aí a gente tinha uma viagem marcada para Londres e eu aproveitei e pedi a Lara em casamento, porque é um lugar que ela gosta muito, ela morou lá cinco anos. Então, pensei que não tem lugar melhor para pedir do que lá", contou o herdeiro de Júlio Casares.