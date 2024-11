Filha de Cristiano Ronaldo rouba a cena em nova foto: 'Sua versão feminina'

A filha de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, Alana Martina, roubou a cena ao surgir com o papai em nova foto na rede social

A filha de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, Alana Martina, roubou a cena ao surgir com o papai em nova foto na rede social. Nesta terça-feira, 12, o jogador compartilhou um clique para celebrar o aniversário da pequena, que está completando 7 anos.

No registro compartilhado no Instagram, o craque escreveu: "7 anos da minha princesa. Parabéns, meu amor!", disse. Nos comentários, os internautas falaram sobre a semelhança física da pequena com o pai. "Sua versão feminina. Princesa linda!", disse uma pessoa. "Mini Ronaldo. Feliz aniversário para ela", opinou outro. "Feliz aniversário, princesa", desejou um terceiro.

Veja o clique compartilhado:

Após quatro dias internada, esposa de Cristiano Ronaldo recebe alta hospitalar

No final de outubro, Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo, anunciou que recebeu alta hospitalar após passar quatro dias internada. Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo detalhou que precisou procurar a unidade médica por conta de uma pneumonia, infecção que atinge os pulmões.

Na imagem compartilhada nos Stories, Georgina surgiu ainda com um acesso venoso no braço - cateter utilizado para administrar medicamentos diretamente na corrente sanguínea. Além disso, é possível notar o notebook da empresária e um buquê de flores acompanhado de um bilhete.

"Finalmente de volta para casa! Passei 4 dias no hospital com pneumonia, estou melhor agora, mas ainda me recuperando em casa com minha família", iniciou ela, que esteve internada no Hospital Saudi German, que fica em Dubai.

"Tenho que dizer um muito obrigada a todos os funcionários, médicos, enfermeiros e todos no hospital... Eles cuidaram de mim tão maravilhosamente e sou muito grata por isso. Obrigada por tudo e pela ótima estadia.", agradeceu Georgina Rodríguez na publicação.

