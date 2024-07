Filha de Alessandra Negrini surge em clique raro ao lado do noivo

Filha da atriz Alessandra Negrini, Bettina Negrini, de 19 anos, postou a primeira foto ao lado do empresário Pedro Henrique, após ficar noiva do rapaz

Filha caçula da atriz Alessandra Negrini e do cantor Otto, a jovem Bettina Negrini, de 19 anos, postou a primeira foto ao lado do empresário Pedro Henrique, após ficar noiva do rapaz de 23 anos. No registro publicado nos stories do Instagram, os dois aparecem curtindo uma cachoeira.

No começo do mês, Bettina publicou em seu Instagram uma foto mostrando sua mão e a do noivo, ambos usando alianças de luxo avaliadas em R$ 18 mil. Na legenda, escreveu: "Um brinde ao recomeço".

O relacionamento dos dois foi divulgado em setembro do ano passado, quando Bettina Negrini reativou seu perfil no Instagram, após meses sem postar. Ela compartilhou as primeiras fotos com Pedro e revelou o namoro. Ela é bastante discreta com sua vida pessoal e não tem fotos publicadas no feed do da rede social.

Segundo informações do portal Extra, Bettina cursa Direito em uma faculdade particular em São Paulo, onde vive com sua mãe famosa. Ela já passou um tempo estudando no exterior. Seu noivo, Pedro Henrique, trabalha no mercado de luxo, com joias, relógios e óculos de sol.

Veja os dois juntos:

Filha de Alessandra Negrini faz tatuagem em homenagem ao pai

Recentemente, Bettina Negrini fez uma nova tatuagem. Ela contou que decidiu homenagear o pai em sua nova tattoo. Ela eternizou na pele a palavra Harmony no tórax, já que seu pai tem a mesma palavra tatuada na região.

A jovem fez algo mais discreto do que seu pai, mas ficou radiante com a homenagem. A homenagem dela coincidiu com o aniversário de Otto, que tinha acabado de completar 56 anos. Veja a foto aqui!

Veja recente publicação de Alessandra Negrini no Instagram: