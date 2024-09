Filha da atriz Marina Miranda morre 3 anos após a morte da mãe

O ator Lucio Mauro Filho lamento a morte de Sylvia Miranda, filha da atriz Marina Miranda: ‘Serenou, depois de tanta luta’

Filha da atriz e humorista Marina Miranda, Sylvia Miranda faleceu nesta quinta-feira, 5. A morte dela foi anunciada pelo ator e humorista Lucio Mauro Filho, de quem era muito próxima. Em um post comovente nas redes sociais, ele falou sobre a partida da amiga de longa de data.

"Minha doce irmã Sylvia Miranda serenou, depois de tanta luta, de tantas batalhas que enfrentou sempre com resiliência e esperança. Sempre me apoiando, me aplaudindo, sempre presente. Sempre lutando pelo legado de sua mãe Marina, uma das grandes pioneiras do humor do século XX. Era sua grande paixão, e desde sua partida, Sylvinha nunca mais foi a mesma. Mas nunca deixou de amar as artes, o teatro, a música. Que manhã triste. Que os anjos recebam Sylvinha e a conduzam ao abraço eterno de Marina. Obrigado por tudo mana!", disse ele.

Em setembro de 2023, Sylvia Miranda contou que foi diagnosticada com um tumor na boca e esperava pelo tratamento de quimioterapia. Além disso, ela tinha problemas nos rins e no fígado, e hérnia de disco.

A morte de Marina Miranda

A atriz e humorista Marina Miranda faleceu aos 90 anos em setembro de 2021. Ela estava internada em estado grave em um hospital no Rio de Janeiro. Em seus últimos anos de vida, ela sofria de Alzheimer.

A artista ficou conhecida por ter interpretado a personagem Dona Charanga no programa A Escolinha do Professor Raimundo.