Fernanda Torres surpreende ao revelar novidade em sua carreira: ‘Tiktoker’

Fernanda Torres acaba de se tornar TikToker! A atriz criou uma conta na rede social e revelou motivo especial por trás dessa decisão

Fernanda Torres irradia talento e carisma por onde passa, seja no teatro, no cinema, nas telinhas e agora também no TikTok. Recentemente, a atriz criou uma conta na rede social e surpreendeu ao revelar o motivo especial: um projeto de literatura inspirado por uma influenciadora americana, Courtney Novak, que está lendo livros brasileiros.

Ao estrear como TikToker, Fernanda compartilhou detalhes sobre sua decisão de criar uma conta em um aplicativo que é dominado por usuários da geração Z: "Queridos, Fernanda Torres aqui estreando no TikTok. E eu queria aproveitar essa minha estreia para falar de uma das coisas mais legais que aconteceu dentro dessa plataforma”, ela se apresentou.

“Foi a viralização do 'Brás Cubas', do Machado de Assis. Isso é uma coisa extraordinária. A gente deve isso à Courtney Novak, que é uma influenciadora, uma tiktoker, e ela se propôs a ler livros de todo o mundo e comentar”, Fernanda falou sobre o sucesso da influenciadora americana, que viralizou ao ler um clássico brasileiro e se apaixonar por nossa literatura.

“Dentre todos os livros que ela leu, ela ficou assombrada, é claro, com a qualidade do Machado de Assis”, disse a famosa, que celebrou o recente sucesso da obra clássica no exterior. Na legenda da publicação, Torres, que também é autora de livros, contou que se inspirou na americana para criar uma conta e ajudar a incentivar a leitura.

“Fernanda aqui da minha 'central de comandos' estreando no TikTok. Fica aí de olho que vou postar uma coisinha interessante sobre Machado de Assis em homenagem a Courtney Novak, essa influenciadora, tiktoker, que usou a plataforma para fazer essa coisa linda que foi viralizar "Brás Cubas" nos Estados Unidos. É um prazer estar aqui com vocês", disse.

