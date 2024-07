Felipe Andreoli tem 'mão boba' flagrada em dia na praia com Rafa Brites

Em dia na praia com os filhos, Felipe Andreoli tem 'mão boba' em Rafa Brites flagrada; influenciadora ainda chamou a atenção com biquíni diferente

O jornalista Felipe Andreoli e a esposa, a influenciadora Rafa Brites, foram fotografados nesta quinta-feira, 25, com os dois filhos, Rocco, de 7 anos, e Leon, de 2, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A família belíssima então roubou a cena no local ao fazer a aparição em público.

Os pequenos chamaram a atenção com sua fofura ao surgirem brincando no mar acompanhados pelos pais, que também não passaram despercebidos e se destacaram com troca de carícias. Felipe Andreoli então foi flagrado com uma "mão boba" na esposa.

Rafa Brites ainda impressionou ao surgir com um biquíni diferente e cheio de estilo. A influenciadora digital surpreendeu com sua barriga reta e com as entradinhas marcadas. A mamãe esbanjou beleza natural ao curtir o dia ensolarado com o trio.

É bom lembrar que, recentemente, a famosa fez explante de silicone dos seios. Após 17 anos com a prótese, ela resolveu retirá-las e contou o motivo. "Na época, era o que eu queria. Amamentei meus dois filhos, nunca tive nenhum tipo de problema, mas mudei meu estilo de vida, hábitos e a maneira que eu percebia o meu corpo", revelou.

Fotos: Dilson Silva/AgNews

Rafa Brites presta bela homenagem no aniversário de Felipe Andreoli

No último dia 5, o apresentador Felipe Andreoli completou 44 anos de vida. E em celebração dessa data especial, sua esposa Rafa Brites decidiu prestar uma linda homenagem ao seu marido nas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, a Rafa postou vários cliques do apresentador do programa Globo Esporte, da TV Globo, incluindo algumas em que ele aparece com os filhos, Rocco, de 7 anos, e Leon, de 2, e falou sobre dividir a vida com ele.

"O dia do meu amor! Dizem que a gente vive só uma vez. Eu escolhi passar os meus dias com esse rapaz aí! De lá pra cá (quase uma década e meia) só encontro mais e mais motivos para seguir essa jornada", afirmou ela.

Em seguida, Brites elogiou o amado. "O Felipe é a pessoa mais incrível que eu conheci. Viva sua saúde! Seus sonhos! Seus pontos! Te amo demais @andreolifelipe", declarou a artista. E completou a postagem falando sobre ter presenciado o encontro entre Andreoli e o tenista Roger Federer. "PS: a 4 foto eu fui só testemunha desse amor!", brincou a famosa.

