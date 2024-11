Fábio Jr. mostra renovação de votos com Fernanda Pascucci

Em suas redes sociais, Fábio Jr. compartilhou um vídeo de sua renovação de votos com a esposa Fernanda Pascucci. Confira!

Nesta terça-feira, 26, Fábio Jr. compartilhou em sua conta no Instagram o vídeo de um momento para lá de especial.

O cantor celebrou oito anos de casamento com a esposa Fernanda Pascucci e o casal realizou uma renovação de votos com a presença dos famosos personagens Mickey e Minnie.

Os ratinhos da Disney, inclusive, estavam vestidos à caráter com terno e vestido branco. "Um pedacinho da nossa renovação de votos de oito anos! Do nosso jeito: De verdade, divertido e diferente", escreveu ele.

Fernanda fez questão de deixar um comentário na publicação. "Amor da minha vida. Eu nasci para você! E agradeço a Deus por nos permitir viver essa história tão linda! Você é a melhor pessoa, o melhor marido e a minha inspiração diária! Amo a nossa vida e o nosso amor mais lindo", se declarou ela.

Declaração

Fábio Jr usou as redes sociais para se declarar para a esposa em uma data muito especial. Na quinta-feira, 21, o cantor completou oito anos de casado com Fernanda Pascucci e fez questão de comemorar.

Em seu perfil oficial no Instagram, o cantor publicou um vídeo recordando imagens da cerimônia de casamento e também de momentos que viveu ao lado da amada e escreveu uma bela declaração de amor para ela.

"Meu amor!!! Hoje completo 8 anos de casado com a minha alma gêmea, minha parceirona!!! Eu nasci para você e você nasceu para mim, meu bem!!! Para sempre nós dois! Obrigadúúú por essa linda história que estamos construindo! Te amúúúú!", declarou Fábio Jr na legenda da publicação.

Fábio e Fernanda estão juntos desde 2016. Antes dela, o cantor já foi casado seis vezes. O primeiro casamento dele foi com Tereza de Paiva Coutinho, antes da fama. Em 1979, o artista se casou com a atriz Gloria Pires, com quem teve uma filha, Cleo. Eles ficaram juntos até 1983.

Depois, ele se casou com Cristina Karthalian, com quem teve três filhos, Tainá, Krizia e Fiuk. Nos anos 1990, Fábio também se casou com Guilhermina Guinle. Em 2001, teve um breve casamento com Patrícia de Sabrit. Já em 2007, ele se casou com modelo Mari Alexandre, com quem teve seu filho mais novo, Záion. A relação acabou em 2010.

