Fabiana Justus comove ao fazer reflexão sobre seu ano: 'Me devolveu a vida'

A influenciadora digital Fabiana Justus fez uma reflexão sobre seu ano após ter sido diagnosticada com leucemia mieloide aguda

Fabiana Justus usou as redes sociais neste domingo, 29, para fazer uma reflexão sobre o seu ano. Em janeiro, a influenciadora digital foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, alguns meses após o nascimento de seu terceiro filho, Luigi, fruto do seu casamento com o empresário Bruno Levi D'Ancona, e confessou que tudo que enfrentou fez com que ela reforçasse a sua fé.

"Um ano que tirou o meu chão, virou minha vida de cabeça para baixo e me fez encarar desafios que eu nunca imaginei enfrentar. Um ano que também me curou, me mostrou que milagres existem e reforçou a minha fé. Que me devolveu a vida. Um ano de momentos extremamente difíceis, mas também profundamente incríveis. Que me fez perceber o quanto sou abençoada, protegida e amada", começou.

"Que revelou quem realmente está ao meu lado, nos dias bons e ruins. Que me envolveu em uma corrente de amor indescritível. Um ano que começou com a maior batalha da minha vida, mas que também me permitiu vencê-la. Ainda não consigo agradecer pelo que vivi, mas consigo entender que existe um propósito maior que Deus colocou na minha jornada", acrescentou.

Por fim, Fabiana ressaltou que 2024 fez com que ela se sentisse mais forte e desejou que o próximo ano seja cheio de saúde. "Encerro este ciclo mais forte, mais grata e com uma nova perspectiva sobre a vida. Que 2025 chegue com muita saúde, porque nada é mais importante do que isso!", finalizou.

Além de Luigi, que tem 1 aninho, Fabiana Justus também é mãe das gêmeas Chiara e Siena, que estão com cinco anos.

Confira:

Fabiana Justus encanta ao surgir com a família em clima de Natal

A influenciadora digital Fabiana Justus chamou a atenção ao postar novas fotos de sua família na rede social. Um dia após se reunir com os parentes para um encontro especial de fim de ano, a herdeira de Roberto Justus fez o álbum e encantou.

Combinando look com o marido, o empresário Bruno Levi D'Ancona, e os três filhos, as gêmeas Chiara e Sienna, e o pequeno Luigi, a famosa celebrou a oportunidade de estar ao lado de pessoas amadas após passar por momentos durante o ano para tratar o câncer. "O que mais eu poderia querer nesse final de ano?!", comemorou. Veja a publicação!

