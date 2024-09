Ex-Tiazinha, Suzana Alves relembra drama pessoal após a perda de um filho

Suzana Alves, a ex-Tiazinha, revela ter enfrentado várias perdas gestacionais e compartilha relato impactante sobre a perda de um filho

Nesta quinta-feira, 12, Suzana Alves, a eterna Tiazinha, abriu seu coração ao relembrar o drama pessoal que enfrentou após a perda de um filho. Em suas redes sociais, a modelo revelou que passou por várias perdas gestacionais, mas uma delas foi extremamente marcante, pois ela já tinha escutado coraçãozinho do bebê.

Em seu perfil no Instagram, Suzana, que por muitos anos foi uma figura misteriosa, decidiu compartilhar mais detalhes sobre sua história de vida. Ícone sexual dos anos 90, a modelo enfrentou diversos dramas ao longo dos anos, incluindo a dolorosa perda de um filho: “Foi uma das coisas mais terríveis que eu já vivi”, ela destacou.

Em seu relato, Suzana revelou que o acidente aconteceu durante sua primeira gestação e que, após a perda, chegou a perder a fé no sonho de ter filhos: "Uma das vezes que eu achei que eu não ia conseguir ter forças para me reerguer, foi quando eu tive um aborto de um bebê. Eu já tinha tido algumas perdas”, ela lembrou.

“Mas não como essa, que já tinha até escutado o coraçãozinho do bebê”, Suzana desabafou e contou que sonhou com a perda do nenêm: “Quando eu acordei, eu senti mesmo que eu tinha perdido. Fui ao ultrassom, e quando o médico começou a procurar o coraçãozinho do bebê e não escutava, eu caí no choro”, ela lamentou.

“Fiquei um tempão trancada no banheiro. Depois disso, eu não quis fazer a curetagem, eu quis realmente deixar expelir. Tive um parto de onze horas de dor, dormi, e quando eu fui ao banheiro, eu vi o bebezinho. Foi uma das coisas mais terríveis que eu já vivi", ela lembrou o capítulo que considera como um dos mais dolorosos de sua vida.

Na legenda, Suzana destacou ainda que se apegou em sua fé para superar a perda: “Mesmo nos dias mais sombrios, acreditei que Deus tinha um propósito maior. E Ele me presenteou com o maior milagre da minha vida: meu filho Benjamin”, a modelo celebrou a chegada do primeiro filho após a dor do luto pelas perdas gestacionais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Suzana Alves Saretta (@suzanaalvesoficial)

Vale lembrar que atualmente Suzana Alves é casada com o tenista Flávio Saretta, com quem tem um filho de quase sete anos, chamado Benjamin. Após deixar o posto de ‘Tiazinha’, ela passou a se dedicar a outros projetos na televisão e hoje estuda para se tornar psicóloga, além de ministrar cursos sobre saúde física e emocional.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Suzana Alves Saretta (@suzanaalvesoficial)

Suzana Alves já namorou ator da Globo:

Símbolo sexual da década de 1990 e 2000, a atriz Suzana Alves, a eterna Tiazinha, por anos foi uma figura recheada de mistérios. Alguns deles envolvendo sua vida pessoal, a qual ela sempre fez questão de se manter discreta e longe dos holofotes. O que poucas pessoas sabem, é que ela manteve um relacionamento duradouro com o ator Eriberto Leão.