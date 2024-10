Ex-noiva de Liam Payne toma atitude em rede social após morte do cantor

Após ser alvo de comentários de ódio, a ex-noiva de Liam Payne, a modelo americana Maya Henry, precisou mudar suas redes sociais

Nesta quarta-feira, 16, o músico Liam Payne, conhecido por integrar a banda One Direction, foi encontrado morto 31 anos de idade. Segundo informações do jornal argentino La Nacion, ele caiu do terceiro andar do hotel Casa Sur, em Buenos Aires, na Argentina. Diante da repercussão, a ex-noiva do cantor, a modelo americana Maya Henry, precisou mudar suas redes sociais.

Até então, a modelo, que tem um perfil aberto nas redes sociais, permitia a interação dos seguidores nos comentários. Mas, após a notícia da morte do cantor, ela decidiu bloquear os novos comentários em suas publicações.

Comentários de ódio

Ela tomou essa decisão após alguns fãs de Payne irem até as redes sociais dela para destilar comentários de ódio. Isso porque, semanas antes, a escritora publicou um livro no qual denunciava um relacionamento abusivo com um cantor, baseado em acontecimentos reais.

Na publicação mais recente feita pela norte-americana no seu perfil do Instagram, fãs do ex-integrante da One Direction deixaram comentários com: "Estás feliz agora? Liam não merecia esse final"; "Você não soube como lidar com a situação com Liam" e; "Você deveria ter respeitado o Liam. Conte sua história, mas quando os amigos deles disseram que não era uma boa hora você não se importou".

Enquanto que outros usuários saíram em defesa da modelo. "Não é culpa tua", disse uma. "Não é sua culpa. Ele é responspavel pelas suas próprias ações", comentou outra. "Você é tão amada, Maya! Obrigada por ser tão corajoso e compartilhar sua história", opinou uma terceira.

Segundo veículos da imprensa britânica, representantes de Maya Henry disseram que ela está "compreensivelmente em choque" com a notícia da morte do artista. Os dois começaram a namorar em 2019 e ficaram noivos em 2020. Contudo, dez meses depois o fim do noivado foi anunciado. Payne chegou a manifestar arrependimento pelo fim da relação.