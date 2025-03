Ex-marido de Preta Gil presta homenagem especial à cantora

A cantora Preta Gil foi surpreendida com uma declaração bastante especial do ex-marido, o roteirista Rafael Dragaud: 'Te amo'

A cantora Preta Gil foi surpreendida com uma declaração bastante especial do ex-marido, o roteirista Rafael Dragaud. O profissional é responsável pela direção da turnê 'Tempo Rei', de Gilberto Gil, que estreou no último fim de semana em Salvador, na Bahia.

Por meio das redes sociais, Rafael publicou uma sequência de fotos ao lado de Preta e do veterano. Nos cliques, o diretor artístico aparece abraçando a artista e conversando com Gilberto. O encontro aconteceu na residência onde o cantor mora.

"Te amo", homenageou ele na legenda. Nos comentários, a famosa fez questão de retribuir o carinho de Rafael Dragaud com ela e toda sua família. Além disso, ela também aproveitou o momento para elogiá-lo por seu trabalho na turnê do pai.

"Amo mais, parabéns. Meu coração não cabe tanto orgulho de você, que primor!", declarou Preta Gil. Para quem não sabe, o roteirista foi o segundo marido da cantora. Anteriormente, a artista foi casada com o ator Otávio Muller, com quem teve Francisco Gil, seu único filho.

Vale lembrar que a herdeira de Gilberto Gil se despediu de Salvador no domingo, 16, após passar um período por lá. Além de prestigiar a estreia da turnê do veterano, ela também marcou presença nos dias de Carnaval.

Preta Gil comenta sobre internação

A cantora Preta Gil retornou às redes sociais no sábado, 15, após passar um período longe da internet. A artista ficou cerca de uma semana internada em um hospital em Salvador, na Bahia, em decorrência de uma infecção urinária.

Agora, já em casa, Preta, que luta contra o câncer, abriu o coração ao falar sobre o diagnóstico que a fez ser hospitalizada. Em seu perfil oficial, a cantora garantiu que está bem e explicou melhor os motivos de a infecção ser algo recorrente em seu quadro clínico; confira detalhes!

