Ex-jogador Kaká reúne os quatro filhos em festa de aniversário da caçula

Carol Leite, esposa de Kaká, mostrou os filhos mais velhos do ex-jogador de futebol na festa de aniversário da irmã caçula; veja como eles estão

Na manhã desta terça-feira, 25, Carol Batista Leite compartilhou novas fotos da festa de aniversário de dois anos de sua filha caçula, Sarah, fruto de seu casamento com o ex-jogador de futebol Kaká.

Além de mostrar a aniversariante se divertindo em sua festa, que teve como tema 'Turma do Mickey no Safári', a modelo encantou ao mostrar que os filhos de Kaká com Carol Celico, Luca, de 16, e Isabella, de 13, também marcaram presença na celebração.

"Últimas fotos desse dia cheio de amor", escreveu a esposa de Kaká na legenda da publicação, deixando os fãs encantados. "Lindos demais", disse uma seguidora. "Vida longa proteção a todos vocês", comentou outra. "Que Deus os abençoe!", desejou uma fã. "O menino é idêntico ao pai", observou mais uma.

Nesta última segunda-feira, 24, Carol Leite postou em suas redes sociais um vídeo mostrando os detalhes da festa de Sarah. A menina, vale lembrar completou dois anos no dia 13 de fevereiro. "2 anos da Sarah em grande estilo! Uma festa alegre, contagiante e intensa assim como ela é! Obrigada turma do Mickey no safári de princesa tão esperado!", disse a mamãe.

Esposa de Kaká celebra resultado de explante de silicone

A influenciadora digital Carol Batista Leite, também conhecida como Carol Dias, usou suas redes sociais para compartilhar detalhes sobre o resultado de seu explante de silicone. A esposa do jogador de futebol Kaká ainda abriu o coração sobre sua decisão de remover as próteses dos seios e explicou o que mudou depois da cirurgia.

"De pé não dava para ver tanto, mas deitada ele ia para as laterais, sabe? Entrando nas axilas, eu estava com excesso de pele", contou. "Tirar a prótese e esperar os seios irem voltando para o lugar, com o tempo, deixando o próprio corpo a trabalhar nisso e ver o resultado. Depois, decidir se permaneço sem ou se coloco uma prótese menor", explicou. Saiba mais!

