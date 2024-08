Ex-A Fazenda, Lucas Souza revela planos para carreira de ator: 'Queria quando criança'

Em recente entrevista, Lucas Souza relembrou decisão de se dedicar às artes após A Fazenda e revelou próximos passos na carreira de ator

Ex-militar, Lucas Souza (23) viu sua vida se transformar após deixar a 15ª edição do reality A Fazenda (Record). Para além de questões da vida pessoal, o influenciador também recebeu mudanças na carreira e, agora, se dedica à carreira artística e revela os planos que tem para o futuro como ator.

"Quando eu saí da Fazenda e via a proporção que as coisas tinham tomado, eu comecei a pensar o que eu queria ser quando era criança", conta ele, em entrevista à Contigo!. "Sempre tive essa paixão por TV, adorava assistir novela. Fui vendo que, hoje em dia, eu tenho essa oportunidade de trabalhar com algo que eu gosto. Foi nesse momento [que a chave virou]. Decidi transformar a minha vida."

O influenciador diz que, para ajudar a família e melhorar a condição em casa, precisou abrir mão do sonho de seguir uma carreira artística. Ele trabalhava como militar até o início de 2023, quando optou por deixar a carreira. Agora, ele se dedica às aulas de teatro na escola Wolf Maya e também aos trabalhos como influenciador digital.

Leia também: Lucas Souza revela se já conquistou valor do prêmio de A Fazenda

Souza não esconde a ambição com o futuro da carreira. "Já quero fazer [faculdade de] artes cênicas, estava vendo um curso de teatro na Europa. Estou apaixonado por isso", acrescenta ele, que esteve no elenco da peça Paixão de Cristo no ano passado.

"Fiz a Paixão de Cristo, com atores muito legais. Eu já tinha ingressado na escola de teatro e foi algo que foi despertando mais a vontade de estar ali, sentir aquele frio na barriga", relembra. "Antes disso eu não sabia o quanto isso no Nordeste é uma tradição. Eu fui para lá, é uma tradição gigantesca."

O influenciador diz que a emoção de subir ao palco acabou virando combustível para seu amor pela atuação. "Fiquei muito nervoso, mas eu adorei a parte de atuar. Você tem que se descontruir de você mesmo, criar emoções que às vezes você nunca sentiu. Nas aulas, eu tento me aprofundar cada vez mais no personagem, estou completamente apaixonado pelo teatro."

ASSISTA NA ÍNTEGRA A ENTREVISTA DE LUCAS SOUZA À CONTIGO!

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUCAS SOUZA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: